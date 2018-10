SÍ HABRÁ UNA DISMINUCIÓN DE VACUNAS: SESEQ

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Habrá una disminución de entre 5 y 10% de las vacunas contra la influenza, aseguró el secretario de salud, Julio César Ramírez Argüello, quien indicó que aunque no está relacionado con este hecho, también habrá un aumento en los casos positivos y en las defunciones por este virus.

El funcionario federal explicó que se está ajustando la producción de las dosis a nivel mundial y eso tardará hasta un año en normalizarse.

“Si hay cierto grado de desabasto a nivel nacional, no así dramático, pero si ha bajado porque hay una disminución a nivel mundial de la producción; no tanto disminución; otros países donde no se acostumbraba la vacunación, ahora sí; entonces lo que ha pasado es que hay más demanda”.

Para lograr una mayor eficiencia, dijo, se van a hacer ajustes en los criterios de aplicación para dar prioridad a los adultos mayores.

“Realmente no tiene ninguna implicación; porque se va a empezar a hacer un análisis en el sentido de si antes aplicábamos 10 vacunas y a lo mejor había de esos 10, tres pacientes que realmente no tenían los criterios como tal y que eran nada más por aplicarse la vacuna como una medida de precaución”.

Sumado a esto, dijo, también se espera a nivel mundial un incremento en los casos positivos de influenza, en las complicaciones y defunciones por este virus.

“Se espera este año un repunte en los casos de influenza, si se espera como tal, en base al comportamiento del virus (…) Lo que sí es un hecho es que para este año, finales de año y el año que viene, que es el repunte diciembre, enero, si no nos espante de que se incrementen los casos positivos de influenza y posiblemente incluso de defunciones por complicaciones de influenza”.

Finalmente indicó que ya recibieron cuatro mil 521 frascos, con diez dosis cada uno y les faltan por recibir 20 mil 287 más en los próximos días.

“Todavía no nos dan fecha a nivel nacional, que esa se fija a nivel nacional.

Las otras ocasiones ha sido la segunda quincena de octubre.

Estamos esperando nada más el comunicado oficial y de ahí vamos a partir”.

