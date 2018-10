No me maten, clama desde hospital Fujimori

Notimex Lima.

– El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990- 2000) pidió hoy a las autoridades de su país que no lo maten, en alusión a su inminente regreso a la cárcel tras la anulación del indulto humanitario presidencial que lo favoreció en diciembre.

En un video difundido en la cuenta en Twitter @albertofujimori, el exgobernante aparece acostado en su cama de la Clínica Centenario, a la cual ingresó el miércoles tras la anulación del beneficio que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Quiero pedirle al presidente de la República (Martín Vizcarra) y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor no me maten”, señaló Fujimori en el video grabado en varias tomas.

Agregó que “si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo.

No me condenen a muerte, ya no doy más”.

Añadió “quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos: por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo”.

Fujimori ingresó el miércoles al centro asistencial en camilla, junto a su hijo Kenji y rodeado de personal médico, tras lo cual se difundieron fotografías del exgobernante en su habitación junto a enfermeras.

A la Clínica Centenario habrían llegado poco después agentes de la Policía Judicial para comprobar la internación de Fujimori por razones médicas.

El miércoles el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema del Perú anuló el indulto humanitario que había concedido en diciembre pasado Kuczynski a Fujimori.

El magistrado Hugo Muñoz ordenó la detención del exjefe de Estado para que cumpla la sentencia a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

El juez basó su decisión en algunas irregularidades que se habrían cometido en la tramitación del indulto, entre ellas que el médico tratante de Fujimori integrara la Junta Médica Penitenciaria que recomendó su libertad.

