En el IMSS no hay escasez de vacunas

POR RUBÉN PACHECO Noticias El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Manuel Ruiz López, negó que haya escasez de vacunas en la dependencia, pues aseguró, se garantizan las dosis necesarias para los menores que las requieran.

En ese sentido, dijo que incluso la dependencia ya se encuentra lista para la campaña de vacunación que iniciará el 24 de octubre, donde se aplicarán más de 200 mil dosis contra la influenza.

“Y también todas las vacunas tenemos ya disponibles, los problemas que pueda tener el Seguro Popular seguramente serán del Seguro Popular.

Nosotros ya como IMSS tenemos las vacunas disponibles”.

De acuerdo con el delegado, la institución tiene a su disposición todas las vacunas en todas las unidades de medicina familiar, tanto en la sierra como el área metropolitana y San Juan del Río.

“Estamos cubiertos, no tenemos ningún problema de desabasto… de momento no hay ningún problema, estamos atendiendo a las personas, inclusive apoyando en algunos casos a personas que no tengan IMSS y requieran la vacuna, también los estamos apoyando”.

A decir de Ruiz López, el IMSS en Querétaro tiene disponible todo el cuadro básico de vacunas, además de las de la influenza, cuya aplicación están próximos a iniciar.

Para la vacuna contra la influenza estacional, el funcionario precisó que las más de 200 mil son más que suficientes.

Y es que el año pasado en la campaña se aplicaron 229 mil dosis en todo el estado, por lo que para este año se espera una cifra similar.

“El año pasado no tuvimos problema, este año tampoco vamos a tenerlos.

Hay coordinación (con el gobierno estatal), hay diálogo y no tenemos ningún problema”.

