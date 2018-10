EL SEGURO POPULAR ESTÁ CONSOLIDADO EN QUERÉTARO

POR LUIS MONTES DE OCA NoticiasEl Seguro Popular en Querétaro está consolidado después de 14 años de trabajo, aseveró la directora general Lorena Lazo, quien en una vasta entrevista nos dio a conocer los pormenores de la institución, los grandes retos que enfrenta y los beneficios que ha tenido para la población durante este lapso.

Al referirse al padrón de afiliados, indicó que han logrado mantener un millón de habitantes, lo que les da la garantía de que al menos la mitad de la población se encuentra afiliada con ellos.

En lo económico, manifestó que se encuentran bien y que el Seguro Popular es de los organismos más auditados en el estado: La Federación, el estado y la propia Contraloría.

Siempre estamos en auditoría, afortunadamente las sacamos muy bien y estamos en una estrecha relación con la Secretaría de Salud como cabeza de sector, que a fin de cuentas nos ha respaldado siempre.

Es un buen momento — reconoce hemos contribuido a equipar los hospitales, obviamente el nuevo hospital que está iniciado la construcción y se encuentra ya el recurso para la obra.

JALPAN UN HOSPITAL DE CONCENTRACIÓN Como es sabido el gobernador Francisco Domínguez es un gran gestor para bajar recursos y se consiguieron y bajaron cien millones de pesos y ahora el Hospital de Jalpan es otra cosa, es de primer nivel.

La atención es muy buena, se llevaron equipos de Rayos X, un mastógrafo de última generación.

Inclusive le llamo clínica de la mujer, porque hay un densitómetro, se hacen Papanicolaou, entre otras pruebas que no existían para la zona serrana.

Jalpan es un hospital regional que atiende básicamente Arroyo, Seco, Landa Pinal de Amoles y un poco de Peñamiller.

NUEVAS INVERSIONES Se van a bajar recursos para el Hospital de Cadereyta y el de San Juan del Río, éstos son de la Federación, una parte de la Secretaría de Salud y otra del Seguro Popular.

Nosotros invertimos en lo que se va a comprar, en los medicamentos que faltan, todo lo que tiene que ver para tener una mejor atención al afiliado.

Lorena Loza aseveró que hay gente que aún cree que el Seguro Popular tiene hospitales y lo cierto es que son de la Secretaría de Salud.

Nosotros financiamos el equipamiento o parte de este, el medicamento o parte de él y la otra parte la pone Seseq.

Sucede lo mismo con los doctores, existe la creencia que son del Seguro Popular y nosotros, precisa, no tenemos.

Tenemos médicos gestores que son 25.

Pagamos la nómina pero no dependen de nosotros.

Tenemos, agregó cobertura en todo el estado, San Joaquín se concentra en Cadereyta, aquí el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, el Hospital General, Jalpan, Cadereyta y San Juan del Río.

CENTROS DE SALUD.

En lo que se llama el primer nivel hay 197 Centros de Salud y para que el Seguro Popular pueda invertir en un Centro de Salud o en un hospital se requiere de una acreditación.

Vienen de la Secretaría de Salud y revisan si hay camas, medicamentos, criterios de calidad que nos permitan invertir y de los 197 Centros de salud, acreditados son 174 y así si no hay hospital hay centros de salud a quienes dotamos de infraestructura.

TELEMEDICINA En Querétaro tenemos un módulo de telemedicina que trabaja en el Hospital General y está conectado con Cadereyta, San Juan del Río y Jalpan.

Lorena Loza consideró que en la entidad estamos en los primeros pasos de los que es la telemedicina… no es tan básico, pero no es lo óptimo, por ello lo que está trabajando Seseq en coordinación con nosotros es generar un proyecto para que exista una mejor comunicación.

—¿Por qué no es lo óptimo? —inquirimos.

—Porque nos falta inversión en eso.

No tenemos todo cubierto y i de pronto está una mamá en Jalpan y tiene un riesgo de parto y se nos muere en el trayecto, pues no estamos bien.

Recordó que se hizo una inversión con Concytec, para unos monitores fetales y al colocarlo en el vientre a la madre, se monitorea la palpitación del bebé, si tiene algún tipo de problema para concentrarla en el hospital.

En estos casos se aplicó mucho en la sierra y el semidesierto.

No pudimos comprar más, pero fue una prueba piloto, con tecnología mexicana que da un servicio para las mujeres de Querétaro.

REINTEGRO DE GASTO DE BOLSILLO La Lic.

Lorena Loza, apuntó que una de las quejas más recurrentes que tienen es por el medicamento y por ello, a partir de este año se implementa un procedimiento al que han denominado Reintegro de Gasto de Bolsillo.

Explicó: Los afiliados al Seguro Popular tienen un listado, no es abierto —precisa—, y si el hospital te envía a comprarlo a alguna farmacia afuera, pueden iniciar el procedimiento con el Gestor Médico para que se reintegre, presentando la receta y la factura.

Si en el hospital no pueden hacer análisis y radiografías y el afiliado lo hacer por cuenta propia, con la receta y la factura, el Seguro Popular lo repone, de acuerdo a lo que tiene estipulado, es decir si gastas de más, solo se reintegrará la parte correspondiente establecida en el CAUSES.

Sobre el desabasto consideró que no hay tanto, pero que se ha depurado el catálogo, porque había más de tres mil medicamentos, de los cuales algunos ya no se fabricaban.

Ya se depuró y se mantiene actualizado para saber cuáles medicamentos son de nueva generación y cuales ya se están quedando obsoletos.

Seguro Popular, baja el recurso, la Secretaría de Salud compra, pero damos el seguimiento para que las compras no sean de menos producto, pero tampoco de más: si necesito 200 insulinas al mes, en un año son mil 200, pero la Seseq no me puede comprar 10 mil.

