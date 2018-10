DESTACA IEEQ EL VOTO DEL 62.6% DE LA LISTA NOMINAL

POR RUBÉN PACHECO Noticias En sesión extraordinaria del I n s t i t u t o Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) se declaró concluido el proceso electoral 2017-2018.

La autoridad electoral local destacó que en total salieron a emitir su voto 996 mil ciudadanos, lo que representa el 62.6 por ciento de la lista nominal local.

En su intervención, el presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, destacó que en esta votación se registró un 5.4 por ciento más que la elección anterior de gobernador, hace tres años.

Asimismo, para el día de la elección se contó con la participación de 23 mil 800 funcionarios de casilla, 996 capacitadores electorales y 135 consejeros electorales.

Sin embargo, además de lo histórico de la votación, también cabe destacar que en 2018 el instituto local recibió del Tribunal Electoral, siete para el director de asuntos jurídicos, Juan Rivera y una más para el secretario ejecutivo.

En su intervención, la representante de Morena, Susana Rocío Rojas Rodríguez, fue crítica con el resultado del proceso electoral, al considerar las diversas irregularidades en distintos municipios, los cuales aseguró, no fueron sancionados.

“Presidente, tenemos pendiente en cuanto a esa conclusión en las secretarías técnicas el estatus, el seguimiento y la conclusión de los secretarios técnicos del Consejo Distrital número XIII que vamos a estar involucrados en saber qué va a pasar porque no queremos ver figuras que en este proceso electoral tuvieron deficiencias y omisiones, no sé si conscientes o inconscientes, y que no los queremos volver a ver”.

Adicionalmente aseguró que serán vigilantes del proceso que seguirá el IEEQ a las siete sanciones que el tribunal impuso a la dirección de asuntos jurídicos, a fin de saber qué procede, pues el organismo no cuenta con un contralor.

En su intervención, Juan Carlos Arreguín Baltazar, representante del PRI, dijo que la autoridad no detuvo las trampas del PAN.

“Solicitamos al IEEQ que no solamente cumpla con sus atribuciones sino que en un ánimo proactivo sea gestor de una reforma al marco normativo que sólo o acompañado de sus pares locales promueva la descentralización de algunas funciones operativas que inciden de manera directa en la jornada judicial”.

Y finalmente, al igual que la representante de Morena, reconoció el trabajo de algunos funcionarios del IEEQ.

