Administrar el libramiento a San Miguel pidió FD a Amlo

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que pidió al presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, traspase al estado el libramiento que va de la carretera 57 a San Miguel de Allende, la ampliación de la carretera de cuota a Celaya y la modernización de la carretera Galeras – Bernal.

Además, reveló que ha recibido “bombazos” para concesionar el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, a lo cual se ha negado. Domínguez Servién indicó que le pidió que el libramiento noreste se la entregue al estado con caseta incluida para darle mantenimiento.

“Que veamos qué podemos hacer subidas y bajadas y desahogar la capital del estado y El Marqués y hoy no lo podemos hacer porque es del gobierno federal y también se lo he pedido”.

En el marco de la celebración por el Día del Arquitecto, explicó que el tramo que corresponde a Querétaro en la carretera de cuota a Celaya es una vialidad de 6.3 kilómetros y se necesita ampliar por la entrada en operación de la armadora de Toyota, pues el corporativo ya está operando aquí.

“También le pedí la ampliación a ocho carriles de la Plaza de Toros Santa María a la caseta de Cuota a Celaya, porque el año que entra se termina de construir la planta de Toyota, en agosto del año que entra y la gente de Toyota quiere venir a vivir a Querétaro ¿Por qué? Porque está en Apaseo”.

Respecto a la posibilidad de que el Aeropuerto de Querétaro opere todo el transporte de carga que hoy llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, compartió con López Obrador que recibió ofertas para concesionar este espacio público.

“Lo primero que me preguntó fue, oye, ¿No has concesionado el aeropuerto verdad? Y por supuesto que le dije, me llegaron bombazos para concesionar el aeropuerto de los queretanos y por supuesto que no cedimos, el aeropuerto es de todos los queretanos”.

En este contexto indicó que ya está preparando el presupuesto 2019 y lo mandará a la Cámara de Diputados, en donde seguramente lo aprobarán, por lo cual espera un aumento en el gasto para obra pública.

Ahí recordó que en este año se dio un salto en el dinero destinado para este fin como en ningún otro estado.

“Pasamos de invertir (…) desde Gobierno del Estado cinco mil millones de pesos en el segundo año de mi gobierno a más del doble, casi 11 mil millones de pesos del presupuesto para obra durante el tercer año de gobierno”.

Ahí también indicó que ya iniciaron “la licitación y a finales de mes saldrá el ganador de quien va a construir el nuevo Hospital General de Querétaro”.

Comentarios

comments