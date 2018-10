Kuri, en Comisión de Hacienda del Senado

Noticias México.

– Ayer quedó instalada la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que está compuesta por Alejandro Armenta Mier del Grupo Parlamentario de Morena como presidente, Nubia Magdalena Mayorga Delgado del Grupo Parlamentario del PRI como secretaria y Mauricio Kuri González del Grupo Parlamentario del PAN como secretario.

En su intervención el senador por Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció al Presidente de la Comisión y aseveró: “En el país se cobra mal y se gasta peor.

Toda mi vida he sido empresario y siempre he creído que la mejor forma de combatir el comercio informal es apoyando al formal, no hay de otra.

Y en nuestro país desgraciadamente pagar impuestos es un suplicio, a nadie le gusta pagar impuestos, a mí no me gusta, no sé a ustedes, pero cuando ves que lo gastan mal te sientes mucho peor.

Creo que tenemos que apoyar a la micro y pequeña empresa, está muy olvidada hay que regresar a un régimen como los repecos donde desgraciadamente pagaron justos por pecadores es muy importante, me lo pidieron mucho en campaña.

Cuando revisas en lo que verdaderamente gastan los municipios, te das cuenta de la magnitud del problema.

Yo fui Presidente Municipal de Corregidora y son muchos los temas: las jubilaciones son un tema preocupante para los municipios y las entidades federativas y creo que la responsabilidad y los desafíos no son cosa menor.

“Cerró su intervención pidiendo que contaran con su voluntad para apoyar en todo lo necesario en los grandes desafíos que tiene nuestro país.

