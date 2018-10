HAY DESABASTO DE VACUNAS A NIVEL MUNDIAL: LORENA LOZA

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias Lorena Loza, directora general del Seguro Popular en Querétaro dio a conocer ayer, que hay un desabasto mundial en vacunas de todo tipo, desde las que se aplican a los niños, hasta las de la influenza y que si bien, aún no es una situación de alarma, si se deben de tomar previsiones.

—¿Qué tan grave es la situación? —preguntamos.

—Es grave —respondió— porque si quieres comprar, aun teniendo el recurso para hacerlo y pese a que entra al consolidado con la Secretaría de Salud nacional para optimizar el recurso y que se baje el precio, hay vacunas que no han podido llegar y estamos en septiembre.

Esta es una realidad, necesitamos las vacunas para los niños y no hay… ¿a dónde compro? Si es una crisis a nivel mundial.

—¿Es por sobrepoblación? ¿Por falta de producción? —Yo podría especular, pero no conozco el motivo, podría decir los laboratorios que podrían estar especulando con el precio, pero eso es especular.

Yo no sé exactamente.

Lo que sí sé, explicó, es que a todas las reuniones a las que hemos ido a CdMx, para ver el tema de las vacunas, no han llegado, porque no hay y no hay en el mercado nacional, ni en el internacional.

Tanto la Secretaría de Salud como el Seguro Popular vamos a establecer parámetros, para que con las pocas que tenemos, se haga la distribución.

En qué momento al niño ya no le sirve y como brincarla, es decir estrategias.

Lorena Loza explicó que se agrava la situación con la cepa de la influenza: ES CÍCLICO Es cíclico, cada determinados años viene una cepa fuerte y viene en esta temporada invernal y no hay suficiente vacuna.

—Quienes la tengan pueden especular con el precio? —Sí se puede.

En el Sector Público es gratuita, pero no sé si quien la tenga en lo particular podría incrementar o no el precio, eso sería especular.

Lorena Loza precisó que no se trata de causar pánico, pero sí de reconocer que no hay vacuna suficiente.

Se tiene que implementar una estrategia.

—¿No hay desabasto todavía? —No, porque aún no empieza la campaña.

Tenemos que prevenir.

Si los jóvenes no la necesitan pues hay que dar paso a los adultos mayores y a los chiquitos.

Es prevención —añadió— que debes consumir para que no te agarre una gripa: cítricos, pues por ahí, prevención, aplicarla a quien más lo necesita.

En un caso extremo un padre de familia preferirá que se la pongan a sus pequeños porque él tiene más defensas o un adulto preferiría que se la aplique a su mamá, pero hay casos específicos, por ejemplo el sector de salud, quienes están con los enfermos tienen que estar vacunados.

Vamos a hacer campaña, soy una convencida de la prevención.

No quisiera ser alarmista, hay que manejarlo con claridad.

Hay un problema y se tiene que crear conciencia, no para que haya grandes filas en los hospitales, sino para que haya prevención, tenemos tiempo para tomar alternativas, alimentarnos bien, cuidarnos, cubrirnos, no exponernos.

Viene una cepa agresiva del a influenza y debemos estar prevenidos.

Finalizó.

EN OTRAS CONSULTAS Expertos alertan incremento de influenza en la temporada invernal Este año derivado de observaciones de vigilancia sobre el comportamiento de la influenza, expertos han alertado por el virus de la influenza por diversas razones, en primer lugar, los casos comenzaron de forma temprana, además, el número récord de casos que sufrieron en otras partes del mundo fue hasta 2.

5 veces mayor que el año pasado.

En México, se ha presentado un incremento del 37.

64% de casos de influenza de la semana 52 (última de 2017) a la primera de 2018.

El último informe dado a conocer por la Dirección General De Epidemiología (DGE) en la semana 01 de este 2018 de los 735 casos reportados en el país, 554 han sido de la cepa A(H3N2).

Adicionalmente se han notificado 9 defunciones por influenza: 5 de A(H3N2), 2 de B y 1 de Influenza A.

Esta temporada, ha mantenido una tasa baja de mortalidad en comparación con años anteriores.

El virus de la influenza cambia cada temporada, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se espera que las cepas H3N2, H1N1, y virus tipo B sean las de mayor afectación para la población, especialmente en adultos mayores.

La influenza puede ser mortal; la mejor estrategia para disminuir los riesgos de padecer la enfermedad y sus complicaciones es la prevención a través de la vacunación.

En Estados Unidos de Norteamérica, el Centro de Control y la prevención de enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) reporta una temporada de influenza elevada (por encima del promedio esperado), particularmente en estados del sur y este del país; los cuales reportan AH3N2 como la cepa predominante con 86.

9% de prevalencia.

Y en México, las entidades con mayor número de casos confirmados de influenza durante la temporada 2017-2018 son: Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Estado de México; que en conjunto suman el 46.

8% del total de casos confirmados.

Para los próximos meses se espera un nuevo repunte de la enfermedad debido a las bajas temperaturas que habrá en el país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en enero se pronostican 8 frentes fríos, en febrero 7, en marzo 6, en abril 6 y 2 en mayo.

De manera histórica se ha observado un incremento del número de casos de influenza en México en los meses de enero y febrero, a partir de las semanas 48 o 49 por lo que es importante bloquear esta enfermedad y la población se vacune.

Actualmente existe una vacuna con una nueva tecnología que se conoce como vacunas recombinantes, esta nueva tecnología brinda una alternativa segura y eficaz de vacunación.

Además cuenta con una mayor concordancia con las cepas anunciadas por la OMS de esta temporada y está indicada para personas mayores de 18 años y su prescripción debe estar a cargo de médicos generales o especialistas.







