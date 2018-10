REPARTEN 25 COMISIONES

Conforma además el Congreso local la Junta de CoPOR LETICIA JARAMILLO Noticias Al aprobarse la integración de las 25 Comisiones legislativas y la Junta de C o o r d i n a c i ó n Política, que presidirá el diputado Miguel Ángel Torres Olguín, en Sesión de Pleno, la diputada de Morena Martha Fabiola Larrondo Montes, votó en contra porque excluyeron a los seis diputados de su Grupo Legislativo de todas las comisiones estratégicas y les repartieron las que no quisieron, por lo cual calificó de vulgar y sin escrúpulos esta asignación.

Dijo que pese a que la diputada Beatriz Marmolejo Rojas en su posicionamiento el día de la toma de protesta de la LIX Legislatura, citó el concepto de bien común, el reparto de las Comisiones es solo una simulación de democracia.

El bien común busca la justicia distributiva que se caracteriza por la igualdad proporcional, pero en la práctica está mal usado, ya que las Comisiones se repartieron dejando fuera a los integrantes de Morena de Comisiones estratégicas como Planeación y Presupuesto, Puntos Constitucionales, Gobernación, Instructora, aunque algo les tocó en Administración y Procuración de Justicia.

Sin embargo, la legisladora dijo no entender el reparto de las comisiones y preguntó dónde queda el idealismo de la Legislatura, el trabajo deliberativo.

Santo Tomás, creador del concepto del bien común, decía que el deber de los legisladores es hacer buenos a los hombres, por lo que se dijo decepcionada, ya que “esperaba encontrarme con otro nivel” en el Congreso del Estado.

“No es posible que antepongan otro tipo de intereses a un verdadero trabajo legislativo, dónde queda el contrapeso, aquí en el Poder Legislativo, no es posible que ustedes tomen estos acuerdos, no puede ser… ” y se mantengan en su zona de confort, sin aprovechar la oportunidad que les da la historia y mostrar una dignidad por Querétaro.

Fabiola Larrondo conminó a sus compañeros apelar a su conciencia, es el momento de cambiar, ya que esta puede ser la última oportunidad.

“somos mortales, no tenemos la vida asegurada, esta es la oportunidad para fijar un precedente, apelo a su juicio, a su conciencia, para buscar un trabajo.

Y con la mayoría Acción Nacional tiene toda la autoridad, a qué le temen, preguntó, nadie la va a callar más que la muerte” y por eso votó en contra.

“Esto es una simulación de democracia, estamos dando un paso hacia atrás, lo que se ha logrado en Querétaro con el triunfo del primero de julio, con el pueblo queretano al acudir a las urnas, estamos dando un paso atrás con esa actitud”, por lo que pidió que cambiaran el reparto vulgar de las comisiones, pero nadie respondió.

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del Estado quedó integrada como sigue: Presidente Miguel Ángel Torres Olguín; Secretario, Mauricio Alberto Ruiz Oláes; Integrantes, Hugo Cabrera Ruiz del PRI, Ricardo Caballero González de Morena, PT y PES, María Concepción Herrera Martínez de Querétaro Independiente, y Jorge Herrera Martínez del PVEM.

Integración de las Comisiones Acceso a la Información.

Presidente, Leticia Rubio Montes del PAN; Secretario, Beatriz Marmolejo Rojas del PAN; Integrante, Paloma Arce Islas de Morena.

Administración y Procuración de Justicia.

Presidente, Verónica Hernández Flores del PAN; Secretario, Miguel Ángel Torres Olguín del PAN; Integrante, Néstor Gabriel Domínguez Luna de Morena.

Asuntos del Migrante.

Presidente, Hugo Cabrera Ruiz del PRI; Secretario, Néstor Gabriel Domínguez Luna de Morena; Integrante, Miguel Ángel Torres Olguín.

Asuntos Indígenas.

Presidente, Martha Fabiola Larrondo Montes de Morena; Secretario, María Concepción Herrera Martínez de Querétaro Independiente; Integrante, Verónica Hernández Flores del PAN.

Asuntos Municipales.

Presidente, Ricardo Caballero González de Morena-PT-PES; Secretario, Jorge Herrera Martínez del PVEM; Integrante, Beatriz Marmolejo Rojas del PAN.

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Presidente, Paloma Arce Islas de Morena; Karina Careaga Pineda del PRI; Agustín Dorantes Lámbarri del PAN.

Educación y Cultura.

Presidente, Beatriz Marmolejo Rojas del PAN; Secretario, Mauricio Alberto Ruiz Olaes de Morena-PT-PES; Integrante, Elsa Adane Méndez Álvarez PAN-PRD.

Derechos Humanos.

Presidente, Miguel Ángel Torres Olguín del PAN; Secretario, Paloma Arce Islas; Integrante, Martha Daniela Salgado Márquez.

Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable.

Presidente, Laura Patricia Polo Herrera de Morena; Secretario, José Raúl Chávez Nieto de Morena; Integrante, José González Ruiz.

Desarrollo Económico y Comercio.

Presidente, Mauricio Alberto Ruiz Oláes de Morena-PTPES; Secretario, Martha Fabiola Larrondo Montes; Integrante, Luis Gerardo Ángeles Herrera.

Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda.

Presidente, Martha Daniela Salgado Márquez del PAN; Secretario, Hugo Cabrera Ruiz del PRI; Integrante, Tania Palacios Kuri.

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones.

Presidente, Abigail Arredondo Ramos del PRI; Secretario, Luis Gerardo Ángeles Herrera; Integrante, Luis Antonio Zapata Guerrero.

Familia.

Presidente, Elsa Adane Méndez Álvarez del PAN – PRD; Secretario, Verónica Hernández Flores del PAN; Integrante, Martha Fabiola Larrondo Montes.

´ Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales.

Presidente, Agustín Dorantes Lámbarri del PAN; Secretario, Abigail Arredondo Ramos del PRI; Integrante, Leticia Rubio Montes del PAN.

Instructora.

Presidente, José González Ruiz del PAN; Secretario, Martha Daniela Salgado Márquez del PAN; Integrante, Ricardo Caballero González de Morena-PTPES.

Juventud y Deporte.

Presidente, José Raúl Chávez Nieto de Morena; Secretario, María Guadalupe Cárdenas Molina del PRI-PVEM; Integrante, Abigail Arredondo Ramos del PRI.

Medio Ambiente.

Presidente, Jorge Herrera Martínez del PVEM; Secretario, Laura Patricia Polo Herrera de Morena; Integrante, Mauricio Alberto Ruiz Oláes de Morena-PT-PES.

Movilidad Sustentable y Tránsito.

Presidente, Antonio Zapata Guerrero del PAN; Secretario, Agustín Dorantes Lámbarri del PAN; Integrante, María Guadalupe Cárdenas Molina del PRI-PVEM.

Participación Ciudadana.

Presidente, María Concepción Herrera Martínez; Secretario de Querétaro Independiente, Tania Palacios Kuri del PAN; Integrante, José Raúl Chávez Nieto de Morena.

Planeación y Presupuesto.

Presidente, Luis Gerardo Ángeles Herrera del PAN; Secretario, Roberto Carlos Cabrera Valencia del PAN; María Concepción Herrera Martínez de Querétaro Independiente.

Puntos Constitucionales.

Presidente, Tania Palacios Kuri del PAN; Secretario, Antonio Zapata Guerrero del PAN, Integrante, Hugo Cabrera Ruiz del PRI.

Salud.

Presidente, Karina Careaga Pineda del PRI; Secretario, Elsa Adane Méndez Álvarez del PAN – PRD; Integrante, Laura Patricia Polo Herrera de Morena.

Seguridad Pública y Protección Civil.

Presidente, Roberto Carlos Cabrera Valencia del PAN; Secretario, Leticia Rubio Montes del PAN; Integrante, Jorge Herrera Martínez del PVEM.

Trabajo y Previsión Social.

Presidente, Néstor Gabriel Domínguez Luna de Morena; Secretario, José González Ruiz del PAN; Integrante, Roberto Carlos Cabrera Valencia del PAN.

Turismo.

Presidente, María Guadalupe Cárdenas Molina del PRI – PVEM; Secretario, Ricardo Caballero González del PES; Karina Careaga Pineda del PRI.

Durante la Sesión de Pleno el diputado Roberto Carlos Cabrera dio a conocer que los integrantes de los grupos legislativos Morena, PAN y PRI informaron la designación de sus respectivos coordinadores, quienes ocuparan el cargo de la siguiente manera: GRUPO LEGISLATIVO MORENA Mauricio Alberto Ruiz Olaes, del 26 de septiembre de 2018 al 25 de septiembre de 2019.

Martha Fabiola Larrondo Montes, del 26 de septiembre de 2019 al 25 de septiembre de 2020) Paloma Arce Islas, del 25 de septiembre de 2020 al 25 de septiembre de 2021.

GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN Miguel ángel Torres Olguín.

GRUPO LEGISLATIVO DEL PRI José Hugo Cabrera Ruiz, del 26 de septiembre de 2018 al 25 de septiembre de 2019.

Abigail Arredondo Ramos, del 26 de septiembre de 2019 al 25 de septiembre de 2020.

Karina Careaga Pineda, del 25 de septiembre de 2020 al 25 de septiembre de 2021.

En asuntos generales el diputado Agustín Dorantes propuso un Punto de Acuerdo por el cual la LIX Legislatura del Estado exhorta al Poder Ejecutivo y a los 18 ayuntamientos de Querétaro, a modificar los nombres de vialidades y establecimientos públicos cuya denominación corresponda con los nombres de los ex presidentes de la República Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

Por su parte, el diputado Chávez Nieto afirmó que esta fecha trágica no debe ser olvidada por las nuevas generaciones, ya que solo con el recuerdo, se evitará que vuelvan a ocurrir hechos como los del 2 de octubre de 1968.

Finalmente, la diputada Laura Patricia Polo Herrera señaló que “el legado del 68 es un parteaguas en la historia del país y un símbolo de la lucha contra el abuso del poder, el anhelo de la libertad y la democracia (…).

La noche de Tlatelolco recuerda lo que jamás debió suceder… nunca más, este 2 de octubre, ni perdón, ni olvido”.

ordinación Política

Comentarios

comments