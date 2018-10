Rechaza gobierno español ultimátum independentista

EFE Madrid. – El Gobierno español rechazó hoy el ultimátum del independentismo catalán para que en el plazo de un mes plantee un referéndum que favorezca la autodeterminación de esa comunidad autónoma española, y mantuvo su “determinación de continuar por la vía del diálogo”.

“El presidente de la Generalitat (Gobierno regional catalán) no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, y es: autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia”, afirmó la ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, en rueda de prensa.

Celaá respondió así a la advertencia realizada hoy por el presidente regional de Cataluña, Joaquim Torra, de retirar el apoyo de los partidos independentistas en el Congreso al Gobierno del socialista Pedro Sánchez si antes de noviembre no ofrecía un referéndum de autodeterminación.

El Ejecutivo de Sánchez, que cuenta con una minoría parlamentaria de 84 diputados de un total de 365, depende, entre otros partidos, de los independentistas catalanes que le ofrecieron su apoyo para sacar adelante la moción de censura presentada por los socialistas contra el conservador Mariano Rajoy (PP, centroderecha) el pasado 1 de junio.

