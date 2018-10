Más severidad con la Legislatura, anuncian

POR RUBÉN PACHECO Noticias Diversas organizaciones civiles exigieron a los legisladores que sean escuchadas sus propuestas para la integración de algunas comisiones que garantizan los derechos humanos, de lo contrario serán más enérgicos en sus reclamos, amenazaron.

En ese sentido, Walter López, del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y el Estado Laico, aseguró que para esta legislatura serán más enérgicos en sus exigencias para posicionar la agenda incluyente.

“Estamos aquí porque en la legislatura pasada tuvimos el estancamiento en varias de estas comisiones, en las iniciativas que la sociedad tuvimos, entonces no queremos repetir.

No vamos a tener la misma paciencia que tuvimos con la 58 legislatura”.

Y es que una de las preocupaciones de las diversas organizaciones es que para esta legislatura se estanquen varias iniciativas que tienen como objetivo garantizar los derechos humanos de diversos sectores sociales.

Por ello aseguró que los activistas tendrán un marcaje personal para con los diputados, en caso de que no sean escuchadas sus propuestas.

“Este tema tiene que seguir, sobre todo el tema de derechos humanos, tiene que exponerse y tendremos que encontrar formas de resolverlo, no es tapar el sol con un dedo.

No podemos decir que no hay feminicidios en el estado, no podemos decir que las desapariciones es gente que se va con el novio”.

