Bad Bunny pospone conciertos por salud

Notimex El cantante puertorriqueño de trap latino Bad Bunny pospuso los conciertos de su gira “La Nueva Religión”, luego de los problemas de salud que presentó durante una presentación en la que terminó sentado en el escenario.

El intérprete de “Amorfoda” y “Estamos bien” explicó mediante su cuenta de Instagram @badbunnypr que en ese concierto sintió “un dolor muy fuerte y raro a la vez, ya en la parte final del ‘show’ mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio!”.

“El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy TODO! Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días.

Mi gente de Milwaukee y Nashville, tenía muchas ganas de cantar con ustedes, pero tuve que mover las fechas por el bien de todos”, indicó.

Comentarios

comments