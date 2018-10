SOMOS EJEMPLO NACIONAL

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Al tomar posesión del Ayuntamiento de Querétaro, el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero, anuncio la filosofía de su gobierno: escuchar, trabajar y resolver las demandas de la población, pero para que funcione, habrá que acabar con la corrupción; adelanto una revisión profunda de las concesiones que otorgó el anterior gobierno, y sus prioridades, seguridad, movilidad, economía y sustentabilidad.

La toma de protesta de Luis Bernardo Nava Guerrero fue en el Centro Cívico, y asistió como testigo de honor el gobernador Francisco Domínguez Servién, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia José Antonio Ortega Cerbón, el presidente de la mesa directiva de la Legislatura Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente de la, la señora Arahí Domínguez, esposa del alcalde algunos Senadores, ex presidentes municipales lideres empresariales y representantes de los diferentes sectores de la sociedad.

Luego de las intervenciones de los regidores coordinadores de las diferentes bancas, el alcalde electo, rindió protesta para desempeñar el cargo durante los próximos tres años y luego hizo lo propio con el cuerpo edilicio.

En su mensaje como presidente municipal, Bernardo Nava Guerrero, dijo que rendía protesta como presidente municipal de Querétaro, atendiendo el mandato que los queretanos expresaron en las urnas el pasado primero de julio; señaló que frente algunas inconformidades el resultado fue ratificado en cuatro ocasiones por instituciones electorales y luego objetado en un tribunal federal.

Finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federal, revocó la anulación y confirmo la legalidad de su elección.

“Que no quepa duda, el hecho que estemos aquí, significa que el voto de las y los queretanos fue respetado y defendido en todo momento”, aseveró.

Dijo que esto le deja como persona, como ciudadano, como presidente municipal, una importante lección y todos los queretanos deben reconocer.

Somos, afirmó una sociedad plural llena de contrastes, de opiniones y visiones distintas, y somos también una sociedad democrática, donde no permitimos que la diferencia de opiniones se convierta en confrontación ni en polarización.

Sabemos como se hizo en este proceso, respetar la legalidad las instituciones que la representan, aquí, no peleamos, dialogamos, construimos, nos ponemos de acuerdo y respetamos las instituciones, añadió.

Al referirse al nuevo Ayuntamiento el presidente municipal llamó a respetar las diferencias, trasformando la oposición en crítica constructiva, dialogando y construyendo con la sociedad, el Querétaro que queremos, podemos y debemos.

ENSEGUIDA, CITARÍA: Aquí en Querétaro, nuestra ciudad, sabemos que somos parte de una gran familia y en ese sentido de comunidad, hacen que las diferencias nos enriquezcan y no nos dividan.

Eso es lo que hace de nuestra ciudad y nuestro estado un ejemplo a nivel nacional, añadió Anunció que a partir de hoy, potenciará esos principios y convicciones que han hecho de Querétaro una de las ciudades con mejor calidad de vida para vivir.

Con cada uno de ustedes y por ustedes y sus familias lo vamos a lograr, prometió.

Destacó que para este gobierno la formula es muy sencilla, escuchar, trabajar y resolver y dijo que aquí, el gobernador Pancho Domínguez de esta filosofía de gobierno Hizo notar que no se gobierna desde un escritorio, no se gobierna llegando a las colonias con un proyecto sin haberla visitado antes, no, hoy en día, en nuestra sociedad democrática, gobernar es gestionar, es atender lo que la gente necesita y también lo que propone.

Tiene claro que para escuchar una colonia hay que escuchar a los vecinos, para impulsar la economía, hay que escuchar a los empresarios, a los locatarios, a los tianguistas, para mejorar las condiciones de vida de los grupos mas más vulnerables, hay que ir con las y los niños así como las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar- Del mismo modo, piensa acercarse con las personas con alguna discapacidad, con los adultos mayores y preguntarles que necesitan, pero también retroalimentarse con sus ideas para hacerlo de a mejor manera.

Categórico, Luis Bernardo Nava Guerrero, llamo a todos los queretanos y servidores públicos de esta administración, escuchar y observar en todo momento a la sociedad para la que trabajaran.

Indicó que los residentes en este municipio, dependen de su trabajo, esa calidad de vida, depende de nuestro trabajo: escuchar, trabajar y resolver siempre con el mayor de los compromisos, siempre de manera eficiente y profesional y bajo una estricta ética de servicio público.

“Escuchando y trabajando de ese modo vamos a resolver los problemas ya que para eso nos eligieron”, acotó.

Serán las y los ciudadanos las que en su momento digan como vamos, que falta, que podemos hacer mejor, que estamos haciendo bien, así de sencillo, resumió.

