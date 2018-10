Ratifica Sosa a Juan Rodríguez al frente de Seguridad en Corregidora

POR LAURA VALDELAMAR Noticias Roberto Sosa Pichardo, edil de Corregidora, ratificó a Juan Luis Rodríguez Aboytes al frente de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, acto que se llevó a cabo en las instalaciones del C4.

En su intervención el alcalde dijo: “Les informo que he decidido ratificar a Juan Luis Rodríguez Aboytes como Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por su capacidad, méritos y compromiso para velar por la seguridad de todos los que habitamos en Corregidora, atendiendo en todo momento los principios de legalidad y honradez que se requiere, ustedes no están solos en esta encomienda y yo no estoy solo”.

En el evento estuvieron presentes Alejandro Echeverría fiscal del estado, los diputados Antonio Zapata Guerrero, Miguel Ángel Torres Olguín y el maestro Juan Marcos Granados Torres Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado regidores y regidoras.

Cuenten por una la lucha exitosa del delito La seguridad dijo requiere mujeres y hombres comprometidos con su vocación, a partir de este momento es nuestra prioridad la paz y la conservación de los bienes de cada ciudadano de municipio de Corregidora o instruyó a cada gente a cada mando a dar lo mejor de cada uno para conservar la paz y la tranquilidad en el municipio.

La seguridad es tarea de todos y el reto de esta administración será fortalecer con mayores recursos tecnológicos y humanos para seguir teniendo en Corregidora un municipio seguro, Juan Luis Rodríguez Aboytes agradeció al edil su confianza de seguir al frente de esta institución para velar por la seguridad de todos los habitantes de Corregidora

