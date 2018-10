Invita Nava a todos los queretanos a lograr una mejor calidad de vida

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El triunfo se revisó en las urnas, en el voto por voto y fue ratificado por la máxima autoridad electoral del país, aseguró el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, quien indicó que su elección ya está legitimada.

“Esto ya ha sido resuelto por parte de la máxima autoridad en materia electoral de nuestro país y hay claridad, hay certeza, ya hay un triunfo que se revisó en las urnas: voto por voto, casilla por casilla y que ahora ya nos otorga la posibilidad de estar aquí tomando el mando de la policía para que no haya ningún tipo de vacío en materia de seguridad”.

En entrevista explicó que en la democracia se gana o se pierde por un solo voto y hoy el resultado ya ha sido ratificado, ha sido confirmado y se estableció que la mayoría de los ciudadanos votó por este proyecto.

“Ya estamos trabajando a un par de horas de la resolución; trabajando ya, metiéndonos en lo que debemos de realizar, para poder realizar este proyecto”.

Explicó que trabajará con todos los que votaron por ellos y por los que no lo hicieron, por eso la invitación está abierta a todos los queretanos para lograr una mejor calidad de vida.

Al ser cuestionado sobre si habría acercamiento con el excandidato a la presidencia municipal, Adolfo Ríos, indicó que trabajarán con todas las fuerzas políticas para tener las condiciones de gobernabilidad que requiere el municipio.

“Tendremos que hacer el trabajo político con todas las fuerzas políticas, no quiero ahorita mencionar alguno en particular; nosotros no podemos hacer distinciones en ese sentido”.

Indicó que entre las prioridades de su gobierno estará la seguridad y el resto de los elementos de la calidad de vida como la movilidad y los servicios públicos.

Finalmente indicó que su gabinete lo dará a conocer hasta el próximo martes por la tarde, aunque adelantó que la principal indicación para su equipo de trabajo será la ética pública, pues no habrá impunidad y si será un gobierno honesto y transparente.

