Espera Nava el fallo de la Sala Superior en Ciudad de México

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Luis Bernardo Nava Guerrero, excandidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra en la Ciudad de México para atender todo lo que se requiera en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A través de un audio difundido ante simpatizantes y militantes del blanquiazul, el panista explicó que la apelación que presentaron ante esta institución por la anulación hecha a la elección de la capital del estado, se deberá resolver a más tardar este mismo fin de semana.

“Desde acá luchamos en forma conjunta con ustedes para que se respete el voto y nuestro triunfo.

Muchas gracias por todo su apoyo; ya ganamos y vamos a defender el triunfo”.

Nava Guerrero le agradeció a todos los presentes por el apoyo mostrado a su candidatura y a la defensa del voto.

“Gracias a todas y todos por sumarse a esta lucha de defensa del voto en Querétaro, frente a las irregularidades e inconsistencias mostradas por los magistrados de Monterrey, que optaron por anular la elección basados en interpretaciones y supuestos erróneos”.

Explicó que la lucha que están dando es por una sentencia que quiere arrebatarles el triunfo que lograron en las urnas.

“Esta lucha es de todos para hacer que se respete la democracia.

La división de poderes y, por supuesto, la decisión de miles de personas que, como ustedes participamos en la jornada electoral del primero de julio a favor de que Querétaro se convierta en la capital de la paz”.

Posterior a su mensaje, Ana Balderas, presidenta municipal de Atizapán, le pidió a los presentes comprometerse a continuar con esta lucha hasta que se reconozca el triunfo de los panistas, pues están seguros de que Morena no podrá demostrar que ganó en las urnas.

“¿Se comprometen a que esto no para aquí?, esto va a parar hasta que tengamos aquí a nuestros candidatos diciendo que ya se les reconoció, porque no pedimos otra cosa más que se les reconozca el triunfo que obtuvieron en las urnas, porque Acción Nacional sabe ganar en las urnas, no en otro lado”.

Explicó que hoy Querétaro es panista y nada ni nadie los va a detener.

“Venimos gente a su sumar esfuerzos con ustedes, por una democracia clara, que es lo que ha luchado Acción Nacional durante muchísimos años”.

Comentarios

comments