Sin acuerdo en el PRI sobre líder de bancada

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Aún no se ponen de acuerdo los diputados del PRI para nombrar a su coordinador de bancada en la LIX Legislatura local, sin embargo, continúan dialogando y una de las alternativas que están previendo es que la coordinación sea rotativa, ya que hasta el momento hay dos aspirantes a ocupar este cargo, la diputada Abigail Arredondo Ramos y Hugo Cabrera Ruiz.

Al preguntarle si se impondrá la fuerza de las mujeres, dado que dentro del grupo del PRI hay tres mujeres y un hombre, la diputada Abigail Arredondo dijo que no es imponerse, siguen reuniéndose.

“Hemos avanzado mucho, los cuatro (diputados del PRI) nos llevamos muy bien y lo van a ver, se van a dar cuenta, simplemente hay diferentes puntos de vista y estamos por llegar a un acuerdo”, enfatizó la legisladora.

Comentó que están en la mesa diferentes escenarios y precisamente las pláticas son para elegir alguno de ellos, pero se ha avanzado en los acuerdos.

“Acuérdense que así son los acuerdos políticos,no siempre se dan a la primera y vamos a resolverlo, tiene que ser en estos días”, ya que de acuerdo a la Ley después de la instalación se tiene una semana para nombrar a los coordinadores.

El diputado Hugo Cabrera dijo por su parte que una cosa es que tengan puntos de vista diferentes y otra que no se pongan de acuerdo, siguen dialogando y no hay nada que no pueda salvarse en este proceso para nombrar al coordinador de su Grupo Parlamentario.

Con respecto a la posibilidad de que la Coordinación del Grupo Legislativo del PRI sea rotativa el diputado Cabrera Ruiz comentó que precisamente en eso están, y están abiertos a distintas modalidades.

“Tampoco es un tema de que se vaya la vida en ello, entonces, estaremos llegando a acuerdos ´congratulantes´ y al final de lo que se trata es que gane la bancada, que gane la Legislatura, en eso estamos y confiamos en que esto cederá y por supuesto, una de las posibilidades es que la coordinación sea rotativa.

Las particularidades de esta posibilidad es parte de lo que se pondrá en la mesa de negociación.

Cuando se le preguntó si cabría la posibilidad de que el dirigente estatal del PRI, Juan José Ruiz reúna a los diputados del tricolor para que se pongan de acuerdo, Cabrera Ruiz comentó que la decisión es solamente de los diputados, así lo marcan los Estatutos del PRI.

