Se respetará el acuerdo con EU

POR RUBÉN PACHECO Noticias El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respaldará el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio logrado en la presente administración federal con el gobierno de Estados Unidos.

“Nosotros ya logramos un acuerdo con Estados Unidos y no vamos a revisar lo acordado porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país.

Nosotros queremos que haya inversiones en México para que haya empleo”.

Por ello garantizó que cuando tome posesión en su cargo de presidente no reabrirá la negociación con el vecino del norte, sin embargo el acuerdo no incluye a Canadá porque no ha logrado ponerse negociar con el gobierno de Donald Trump.

Por lo que consideró que el peor escenario sería lograr acuerdos bilaterales y no entre los tres de manera conjunta.

En ese sentido, el mandatario electo dijo que Justin Trudeau mantuvo comunicación con él, a quien le externó la necesidad de que pronto lleguen a un acuerdo entre las tres naciones.

“Nosotros queremos que se continúe con ese acuerdo trilateral; sin embargo se presentaron diferencias entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá.

Nosotros avanzamos porque ya se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos”.

En ese sentido consideró que se concretó lo justo para México, aunque manifestó la necesidad de que Canadá y Estados Unidos logren acuerdos que beneficien a ambos.

“Por eso la llamada el día de ayer (jueves) con el primer ministro Trudeau, para informarme de cómo van sus negociaciones.

Fue muy respetuoso en tomarnos en cuenta, le manifesté que necesitamos seguir insistiendo en que el tratado sea trilateral y que deseábamos que pronto se llegara a un entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y Canadá”.

Aunque este viernes vencía el plazo para que se envíe el acuerdo al gobierno estadounidense y al senado mexicano, pero López Obrador enfatizó que aún queda tiempo para se logre el acuerdo entre las tres naciones.

Y adelantó que Canadá ya envío una propuesta, aunque la respuesta no se ha dado hasta el momento, por lo que garantizó que hay buenas esperanzas para que se logre un acuerdo entre los tres países.

Comentarios

comments