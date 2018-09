Luis Nava será el candidato si se repite la elección: Miguel Torres

Por Diego Armando Rivera

Luis Bernardo Nava Guerrero será el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) si se repite la elección por la presidencia municipal de Querétaro, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, Miguel Torres Olguín.

“Luis no tiene ningún impedimento para ser el candidato y será el candidato del PAN y cuenta con todo el apoyo del panismo local”.

En entrevista, el líder de los blanquiazules en el estado indicó que el mitin realizado este sábado en el Jardín Guerrero tuvo por objeto informar a la gente sobre este proceso y de que darán la batalla para defender la decisión que ya dieron los ciudadanos en las urnas.

“Lo que hoy queremos y que buscamos es que nos escuche la autoridad, se actúe con imparcialidad, conforme a derecho y que se respete el triunfo de Luis”.

Durante el mitin señaló que Acción Nacional es leal con México y en la competencia democrática, por eso no descalifica, no recurre a la trampa, ni a los golpes bajos, pues es su manera de ver a la política.

“Nosotros nos conducimos conforme lo marcan las reglas de la competencia, porque trabajamos para construir un país cada vez más respetuoso de las leyes y de las instituciones”.

