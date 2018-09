La próxima semana, las comisiones legislativas

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado, diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia informó que en los próximos días se integrarán las 25 Comisiones legislativas, aun cuando la expectativa era que estuvieran integradas desde este jueves.

Dijo que se están dando diversos acomodos entre los diputados, pero todavía tienen varios días para integrarlas.

Hay tiempo suficiente para poder hacerlo de manera que podrían quedar integradas las comisiones los primeros días de octubre.

Incluso, la Junta de Coordinación Política está por integrarse y luego se harán los repartos de acuerdo a los perfiles y aspiración de cada uno de los diputados.

Al respecto, la diputada del PRI Abigail Arredondo Ramos informó que la conformación de las comisiones no es inmediata, primero se platica y luego se aprueban.

Recordó que en la anterior Legislatura después de que se instaló tuvieron que pasar entre ocho y diez días para que quedaran listas.

Por lo pronto, se han iniciado mesas de trabajo entre los diputados de las diferentes fracciones y grupos, hay propuestas por parte de los diputados y en los próximos días quedarán integradas las comisiones.

Expresó que por haber estado en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio de Querétaro, esta es una de las que le interesaría presidir en la Legislatura, pero también Salud y Población, Puntos Constitucionales, Planeación y Presupuesto, así como Movilidad Sustentable y Desarrollo Económico.

Las 25 tienen una gran importancia.

Y están platicando para quedar todos contentos y dando lo mejor para esta Legislatura.

Por su parte, el diputado Hugo Cabrera Ruiz dijo que por su experiencia profesional y legislativa le interesa participar en las de Puntos C o n s t i t u c i o n a l e s , Gobernación y Planeación y Presupuesto; pero es enunciativo no limitativo; y por la experiencia en la Sedatu le interesa presidir la de Desarrollo Social y Vivienda; así como la de Asuntos Municipales y del Migrante.

Comentarios

comments