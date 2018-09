Elena Gallardo deja Seseq tras 28 años de estar en pediatría

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias 28 años se dicen fácil, para María Elena Gallardo significa una vida de ayudar a niños con cáncer y servir a la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq) como enfermera pediatra, administradora y estimulación temprana; hoy se va de la administración pública por jubilación, para perseguir sueños pendientes.

Su vida de jubilada –explica no será tranquila, pues su espíritu emprendedor busca que incursione en la fotografía o comience estudios distintos al área de la salud y el cuidado del cuerpo, como el idioma francés.

La despedida de sus compañeros en la jurisdicción sanitaria número 1° de la Seseq, sólo reflejó la calidad de persona que es María Elena Gallardo, pues a la despedida de su centro de trabajo llegó un mariachi, sino que las sirenas de las ambulancias comenzaron a sonar a manera de despedida, sin contar los ramos de flores, los abrazos y los platillos que sus compañeros le obsequiaron.

“Para mí Seseq no es un centro de trabajo es mi segunda casa, aquí no sólo son amigos, sino que son mi familia, pues me han acompañado 28 años, años en los que la Secretaría me vio crecer en todos los aspectos”.

La enfermera graduada de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en la jurisdicción sanitaria número 1° de la Seseq se desempeñaba como la responsable del Programa de Cáncer infantil, sin embargo también se desenvolvió como enfermera en el Hospital General de la Seseq, el Hospital del Niño y la Mujer.

“La mejor experiencia que he tenido en la Seseq es ver que los pacientes salen a delante sobre todo cuando se trata de niños, lo mejor es cuando se pueden integrar a la vida daría. Y en este punto le diría a las nuevas generaciones de enfermeros que no pierdan esa humanidad hacia los pacientes”.

En el festejo por el comienzo de su jubilación la enfermera de la Seseq agradeció el apoyo incondicional de sus hijos Guillermo, María Fernanda, José Guadalupe Gallardo, y sus nietos Paula, Emilio. , Leonardo y Axel.

Comentarios

comments