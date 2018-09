AUTORIZA DIF CUSTODIA A FAMILIA DE ACOGIMIENTO

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias En lo que va de la administración estatal 2015-2021, el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DFI) autorizó la primera custodia de un menor de edad a una familia de acogimiento, dio a conocer el director del DIF estatal, Juan Pablo Rangel Contreras, quien señaló que se trata de una modalidad de cuidado de menores que debe tomarse con responsabilidad.

En el caso del esquema de la familia de acogimiento, los menores de edad tienen la posibilidad de trasladarse a la vivienda de la familia que lo aceptó, en donde se le dotará de alimento, vestido, educación y cariño; sin embargo en este caso el menor mantendrá los apellidos de sus padres biológicos.

“La familia de acogimiento significa que tenemos que encontrar el caso de un menor de edad que su condición psicológica y jurídica nos permita enviarlos al cuidado de una familia.

En esta administración hemos hecho uno porque así se amerita el caso no es porque no haya más que no quieran hacerlo, sino que hay que estudiar cada caso en particular, pero ya lo estamos haciendo”.

El director del DIF estatal, Juan Pablo Rangel Contreras, compartió que con la estrategia se busca favorecer a los menores de edad de entre siete y 17 años de edad, niños y adolescentes con alguna discapacidad y/o grupos de hermanos.

Juan Pablo Rangel Contreras explicó que a mayor edad de los niños institucionalizados y si presentan alguna discapacidad, se vuelve más complicados su colocación en una familia que desee adoptarlos.

“Son formas de ayudar a niños con su situación jurídica resuelta, y lo que buscamos es fortalecer su condición.

Esta modalidad la analizamos mucho, porque no es tan sencillo por los impacto psicológico que podemos tener con los niños o adolescentes, la modalidad de familia de acogimiento, pero que son casos que operan de manera muy esporádica”.

Hoy el DIF estatal mantienen bajo su custodia a 215 menores de edad con situación jurídica resuelta para adopción, sin embargo por tratarse de adolescentes, mayores de siete años, grupos de hermanos o con alguna discapacidad están sin encontrar una familia.

