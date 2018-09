El PRI no se desistió de denuncia: JJR

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se desistió de la denuncia contra Enrique Correa Sada, fue el representante del partido ante el Consejo Distrital III el que lo hizo a título personal, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, Juan José Ruíz, quien indicó que debido a esto, buscan expulsar a quien tomó esta decisión.

“No fue el PRI el que se desistió (…) Si este señor se desistió, fue una irresponsabilidad.

El PRI no aprueba los hechos cometidos por Enrique Correa, lo señalamos en su momento; no estamos de acuerdo con su desestimiento, pero tampoco nos asiste el derecho a poder presentarlo, ese es un problema jurídico en el que nosotros no tenemos mano”.

El líder de los priistas explicó que fue su excandidato a diputado federal, Manuel Pozo, quien nombró a su propio representante ante el Instituto Nacional Electoral y ahora será él quien deberá rendirle cuentas a los militantes del partido, aunque ya está en proceso de expulsión; “porque al final del día está apoyando acciones de corrupción de un militante de Acción Nacional, que además se sirvió del poder que tenía para poder amedrentar a trabajadores”.

