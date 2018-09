AGENDA PLURAL, COINCIDEN LEGISLADORES

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Al externar sus posicionamientos los diputados de las seis fuerzas políticas que integran la LIX Legislatura del Estado coincidieron en avanzar en una agenda plural, sin distinción de colores, producto del diálogo y la conciliación, en favor de los ciudadanos que ya están hartos de la corrupción y la impunidad, y exigen resultados en seguridad, salud, educación, empleo y medio ambiente.

La diputada de la Fracción Legislativa del Partido Querétaro Independiente, María Concepción Herrera Martínez, reconoció que la clase política les ha fallado a los ciudadanos, hay corrupción en todas sus expresiones.

La sociedad está cansada de políticos que prometen y no cumplen, está harta de los excesos y frivolidades de algunos funcionarios públicos y de la corrupción envuelta en el velo de la impunidad.

Señaló que los legisladores están llamados a dejar atrás las prácticas estériles y discusiones superfluas, para avanzar en una agenda legislativa responsable, basada en resultados y orientada por una verdadera visión democrática, propia del siglo XXI En el tema de las mujeres Herrera Martínez subrayó: “la igualdad sustantiva sigue siendo un anhelo, no es una realidad y no lo será́hasta en tanto no garanticemos a todas las mujeres el desarrollo de sus actividades cotidianas, libres de violencia en razón de género”.

Agradece Ricardo Caballero a los ciudadanos El diputado Ricardo Caballero González, Coordinador de la Fracción Legislativa Encuentro Social, agradeció a los ciudadanos que piensa, siente y obtendrá a base de esfuerzos y compromisos firmes, ya que su actividad se enfocará hacia el progreso y bienestar.

Dijo que su partido político“ es el medio que me ayudó a llegar aquí; sin embargo, represento no a una institución política, no a un emblema, represento a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, soy la voz de mujeres, hombres y niños, y es gracias a su confianza y a su voto que el día de hoy me encuentro aquí presente”.

La paridad debe trascender: PVEM El diputado Jorge Herrera Martínez, en representación de la Fracción Legislativa del Partido Verde Ecologista de México, dijo que la conformación de la LIX Legislatura, 13 mujeres y 12 hombres, reafirma que el futuro compete a hombres y mujeres, ya que solo así y en un plano de igualdad se continuará forjando el Querétaro que merecen las nuevas generaciones.

Empero, recalcó que la paridad debe trascender, se debe fortalecer la cultura de la igualdad, por lo que llamó a institucionalizar la equidad de género en todos los ámbitos de la vida pública.

Dijo que “dentro de los temas pendientes, estamos obligados a mejorar los instrumentos legales para erradicar la violencia hacia las mujeres y en especial el feminicidio”.

Dentro de las iniciativas que impulsará se refirió a la atención de demandas sentidas de la sociedad en materia de combate a la delincuencia y la corrupción, así aquellas que permitan asegurar el patrimonio y la paz de los ciudadanos.

No seremos sumisos al gusto de las ocurrencias: PRI La diputada Karina Careaga Pineda, en representación del Grupo Legislativo del PRI, sostuvo que “en el Revolucionario Institucional reconocemos en este Congreso, nuestra posición no es un tema de minorías y estaremos centrados en las necesidades más importantes de todos los sectores de la sociedad queretana”.

Advirtió que “no seremos antagonistas.

Pero sí vigilaremos que cada acción se encuentre acorde con lo que prometimos desde nuestras trincheras.

No seremos un grupo legislativo sumiso al gusto de las ocurrencias, eso no significa que iniciemos una batalla sin razón”.

Legislar de manera ética e incluyente: Morena El diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes, en representación del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que el pueblo es el que manda y como legislador será el portavoz de su voluntad.

Impulsará un agenda de manera ética e incluyente, siguiendo con una política de austeridad, honestidad y de trabajo.

Dijo que Morena es parte de lo que se ha dado en llamar la cuarta transformación nacional, y sus esfuerzos estarán encaminados a recuperar a Querétaro y el país; a trabajar por forjar el presente y el futuro de los jóvenes, por la equidad social y por los derechos ya conquistados.

Es tiempo de trabajar y dar resultados: PAN La diputada Beatriz Marmolejo Rojas, en representación del Grupo Legislativo del PAN, señaló que hoy es tiempo de trabajar y dar resultados, de cumplir con todo lo ofertado, y el PAN es un partido de exigencias máximas que coloca a la persona cono el centro de todo su actuar político; que defiende la descentralización; cree en las instituciones y siempre buscará fortalecerlas, nunca actuará en su detrimento.

Dijo que como Grupo Legislativo el PAN construirá una agenda legislativa que atienda temas prioritarios que demanda la sociedad y ofrezca soluciones a las legítimas demandas sociales.

“Pero para que el quehacer legislativo permanente sea eficiente, se requiere esencialmente de un elemento fundamental que es la participación ciudadana…”.

