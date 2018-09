ENTREGA DIF APOYOS FUNCIONALES

Noticias La presidenta del DIF Estatal, Karina Castro de Domínguez, en compañía de Alexandra Hidalgo de Correa, presidenta del DIF Municipal de Querétaro, y del Director del DIF Estatal, Juan Pablo Rangel, entregó sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, auxiliares auditivos, anteojos y prótesis dentales, otorgados con el apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. En su mensaje, Karina Castro de Domínguez, se congratuló por la sinergia creada con la Beneficencia Pública para ayudar a las familias más vulnerables.

“Gracias a la beneficencia pública por los vínculos que hemos logrado entre sociedad y gobierno para poder garantizar el acceso a los aparatos necesarios para que continúen con sus vidas que facilitarán los procesos de inclusión social, educativa y laboral”, aseguró la Presidenta del DIF Estatal. Asimismo, se pronunció a favor de brindarles mejores oportunidades de desarrollo para transformar y mejorar la calidad de vida de los queretanos que más lo necesitan.

“En el DIF Estatal trabajamos para que estén seguros y protegidos, con estos apoyos ustedes construirán los caminos necesarios para cumplir sus metas, estar junto a sus familias y para buscar la forma de forjar un futuro positivo”, enfatizó la Presidenta del Patronato del DIF Estatal. En el Centro Gerontológico Plan Vida, Gerardo González Canterbury, Director de Rehabilitación y Asistencia Social del DIF Estatal, dio la bienvenida a los asistentes y los exhortó a seguir esforzándose cada día para mejorar su movilidad.

“Es un día muy sensible donde recibirán apoyos funcionales que les permitirán mejorar su calidad de vida”, dijo González Canterbury. Una de las beneficiarias de este programa fue la señora Mónica Molina Núñez, quien a nombre de los usuarios agradeció los apoyos para poder escuchar mejor.

“Tengo una condición auditiva deteriorada de ambos oídos, lo que me ha hecho perder mi trabajo y aislarme de mis amistades, porque no escuchó bien a las personas; agradezco al DIF Estatal y a la Beneficencia Pública el apoyo que me otorgan, porque me reintegran a la vida cotidiana y recobro parte de mi autoestima”, confesó la usuaria al recibir auxiliares auditivos.

El Sistema Estatal DIF Querétaro aportó 25 sillas de ruedas, 50 auxiliares auditivos y la Beneficencia Pública otorgó 75 sillas de ruedas, 30 andaderas para adultos, una andadera infantil, 35 bastones, 3 muletas además de 112 lentes de armazón, 158 Auxiliares Auditivos y 31 prótesis dentales de acrílico removible.

