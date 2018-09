Incrementará seguridad en partido de Dorados

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Aunque el partido contra los Dorados de Sinaloa no es de alto riesgo, se incrementarán las medidas de seguridad luego de lo ocurrido en Nuevo León, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres.

“Ahora representa un riesgo no tan grande puesto que no viene mucha gente, sin embargo, todos los partidos para nosotros son de extremo cuidado, cuidando a la porra local, a la porra visitante; sobre todo dándonos cuenta de lo que sucedió el día de ayer en Nuevo León; muy lamentable, pero eso es precisamente lo que nos motiva a que incrementemos (la vigilancia), no importa que el partido sea de bajo, de mediano, de alto riesgo”.

El funcionario estatal recordó que este miércoles recordó que este miércoles, el equipo de futbol Gallos Blancos jugará un partido de la Copa MX, por lo cual tendrán una reunión con representantes de la seguridad privada, pública, protección civil y servicios de atención prehospitalario para evitar ocurra algo similar a lo ocurrido este fin de semana en Nuevo León, en donde un aficionado estuvo a punto de perder la vida luego de recibir una golpiza.

“Tenemos una reunión con la directiva del equipo Gallos Blancos y todas las dependencias que siempre nos han apoyado, vamos a estar al pendiente, se va a incrementar el nivel de exigencia con la empresas de seguridad privada”.

Granados Torres indicó que dependiendo de la afluencia pueden extenderse los perímetros hasta las casetas de cobro las carreteras de cuota, aunque en este caso se contempla la participación de 160 elementos de la Policía Estatal.

“En el caso concreto de Sinaloa vendrán un par de camionetas y vamos a recibirlas en un punto específico, vamos a revisar las condiciones en las que vienen y las vamos a acompañar hasta el interior del estado”.

