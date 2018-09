Confirma Sala Monterrey resoluciones del TEEQ

POR ENRIQUE ZAMUDIO Noticias La Sala Regional Monterrey confirmó anoche las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) sobre diversas impugnaciones en los procesos electorales de Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Cadereyta, Tequisquiapan y Tolimán.

La Sala Monterrey dio a conocer que continúa una “revisión exhaustiva y detallada de diversos asuntos relativos a elecciones de ayuntamientos” en Querétaro y otras entidades, por lo que se prevé una sesión pública en los siguientes días, atento a que la entrada en funciones está calendarizada para el próximo primero de octubre.

Durante la sesión de este lunes, la Sala Regional resolvió más de 80 juicios promovidos para controvertir los resultados electorales de ayuntamientos.

En el caso de Ezequiel Montes, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en los expedientes TEEQ-RAP- 70/2018 y acumulados que, a su vez, confirmó el cómputo municipal y la validez de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, así como la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia.

Los magistrados determinaron que el Partido Revolucionario Institucional no acreditó el rebase del tope de gastos de campaña de la candidata Elvia Montes Trejo; y, la pinta de bardas no actualiza la nulidad de la elección; Por otra parte, el Partido Acción Nacional no acreditó el proselitismo en tiempo de veda electoral, ni la presión o coacción en el electorado; y son ineficaces los agravios relacionados con calificación de votos reservados, boletas sobrantes e irregularidades en la sesión de cómputo municipal; Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática no acreditó el error o dolo en cuatro casillas.

Además, el resto de los agravios del Partido de la Revolución Democrática y los expresados por Movimiento Ciudadano son ineficaces por no ser quienes los plantearon ante la instancia jurisdiccional local y no ser procedente la adquisición de pretensiones; Por tanto, la Sala Regional determinó que la integración del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, cumple con el principio de paridad, al integrarse con cinco mujeres y cinco hombres.

En el caso de Jalpan de Serra, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución dictada por el TEEQ, el cuatro de septiembre del año en curso, en los recursos de apelación TEEQ-RAP- 62/2018 y su acumulado TEEQ-RAP-84/2018, al estimarse que la ampliación de demanda que realizó el actor era improcedente, pues se basó en hechos que estuvo a su alcance conocer.

En el caso de Pinal de Amoles, la Sala Regional Monterrey sobreseyó el juicio respecto de la impugnación de la sentencia interlocutoria emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el expediente TEEQ-JLD-65/2018, del dos de agosto, toda vez que la actora la consintió, al no haberla impugnado en el plazo legal previsto para ello.

Por otra parte, confirmó la sentencia emitida en el mencionado juicio local de los derechos político-electorales, en virtud de que fue correcto que ya no se pronunciara sobre los agravios por los que se controvirtió el acuerdo emitido por el Consejo Municipal de Pinal de Amoles, por el que se determinó suspender el recuento total de casillas, pues había sido objeto de la sentencia interlocutoria.

Sobre Tolimán, esta sala confirmó la resolución emitida en el recurso de apelación TEEQ-RAP-57/2018, en virtud de que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro: fue exhaustivo en el estudio de los agravios hechos valer por el partido recurrente en el recurso de apelación local; realizó una debida valoración del acervo probatorio y; la integración del ayuntamiento cumple con el principio de paridad de género, pues permite una mayor participación de las mujeres.

En el caso de Tequisquiapan, la Sala Regional confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dictada en el recurso de apelación TEEQ-RAP-79/2018, al determinarse que: Los agravios relacionados con la actualización de la causal de nulidad recibida en casilla de error o dolo en el cómputo de los votos, no son eficaces para demostrar que el tribunal responsable analizó de forma incorrecta los planteamientos que le formularon en la instancia local y, el ayuntamiento se integró de manera paritaria.

Por lo que ve al Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el recurso de apelación TEEQRAP- 65/2018, al considerarse que: es exhaustiva; y que el Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Querétaro se integró paritariamente.

En el caso de Colón, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el recurso TEEQ-RAP- 49/2018 y sus acumulados, al estimarse que: fue correcto que no se admitiera una prueba técnica, dado que su ofrecimiento no fue conforme a derecho; es ineficaz el agravio sobre la no admisión de las pruebas relacionadas con publicaciones en redes sociales, pues se valoraron en la resolución; no se acreditó la causal de nulidad de elección por violación a principios constitucionales.

