Propone Kuri crear comisión especial para caso Odebrecht

Noticias Mauricio Kuri González, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria sometió a consideración un punto de acuerdo en el cual se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que proporcione información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos, así como la propuesta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para la creación de una Comisión Especial que brinde seguimiento a las investigaciones.

Dentro de su colaboración, Kuri González hizo un breve recuento de los acontecimientos, en los que detalló que en diciembre de 2016, el departamento de justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos por 788 millones de dólares, efectuados por Odebrecht en doce países de América Latina.

Como resultado de esa investigación en 2016 el Presidente de dicha compañía, fue condenado a 19 años de prisión por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa. En México, en enero de 2017 la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información disponible del caso a través de la Unidad de Responsabilidades y en coordinación con Pemex. En marzo del mismo año, Odebrecht admitió en una Corte Federal en Nueva York.

sobornos en nuestro país por 10.5 millones de dólares. “Es momento de mostrarle a los ciudadanos que no se equivocaron al elegirnos como sus representantes.Mandemos el mensaje correcto, y exijamos que se rindan cuentas claras sobre el escándalo más grande de corrupción en América Latina. ”, aseveró Kuri González. “El tema no es nuevo, en la pasada legislatura se hicieron muchos llamados y exhortos a las autoridades del gobierno federal, sin embargo al día de hoy el gobierno no ha dado respuesta a la sociedad mexicana”. Mauricio Kuri, recalcó que las campañas electorales han concluido, y que los que conformaban esa honorable Cámara, tenían la obligación moral y el mandato popular para hacer todo lo que estuviera a su alcance para combatir la corrupción.

Comentarios

comments