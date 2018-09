“JÓVENES TITANES”LLEGAN LA PANTALLA GRANDE CON MÚSICA Y HUMOR FRESCO

Notimex El primer largometraje de la serie animada de superhéroes “Jóvenes Titanes en acción: La película” será lanzado al mercado en versión Blu-Ray y DVD, el 14 de diciembre próximo.

“Los Jóvenes Titanes” llegan a la pantalla grande con su primer espectáculo, un “show” fresco, de humor inteligente y lleno de números musicales apropiado para el público infantil, se informó mediante un comunicado.

En esta historia todos los superhéroes ya tienen su película, excepto los jóvenes titanes “Robin”, líder del grupo, que promete cambiar la situación y decidido a convertirse en una estrella busca llamar la atención de la directora de Hollywood, “Jade Wilson”.

Con ideas descabelladas y números musicales, los jóvenes superhéroes se dirigen a la “Ciudad de las Estrellas”, pero tendrá que enfrentarse a un supervillano, “Slade”, que intentará arruinar sus planes; los “Titanes” se convertirán en héroes verdaderos para salvar al mundo.

La película animada de DC Entertainment y Cartoon Network es protagonizada por los actores Greg Cipes (Teenage Mutant Ninja Turtules) como “Beast Boy”; Scott Menville (Spider Man), como “Robin”; Khary Payton (The Walking Dead), “Cyborg”.

También participa Tara Strong (My Little Pony) como “Rave”; Hynden Walch (Adventure time with Finn & Jake) como “Satrfire”, en el papel antagónico Kristen Bell como “Slade” y directora de Hollywood, “Jade Wilson”.

La cinta cuenta con la dirección de Peter Rida Michail y Aaron Horvath, basados en el guion de Michael Jelenic y Horvath.

La versión Blu-Ray tiene características especiales en alta definición, una versión DVD y digital de la película.

El disco incluye material lleno de música y diversión como el corto “DC super hero girls: The late batsby”, “Canta con nosotros” y el corto “Teen titans go!: La traducción”.

La versión DVD contiene una animación en “storyboard” “ciclos de tiempo” y un clip “La batalla final”.

Además, la película tendrá una versión digital que saldrá a la venta el 13 de noviembre en plataformas digitales iTunes, PlayStation, Xbox y otros.

