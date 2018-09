Emilia Clarke sufrió una “crisis existencial” antes de terminar GOT

Agencias Emilia Clarke tuvo un momento complicado cuando culminaron las filmaciones de Game of Thrones.

Bueno, fue más que un momento complicado.

Clarke estuvo junto a sus coestrellas Nathalie Emmanuel y Jacob Anderson en los Emmys, donde el show triunfó como la Mejor Serie de Drama.

Ahí ella reveló que las semanas previas a terminar la serie fueron duras para sus sentimientos.

“Es agridulce, todos hemos llorado mucho.

Ha habido mucho llanto en el set”, dijo Clarke, asegurando que ya todos terminaron de grabar.

“La semana después de que terminamos de grabar fue una semana muy rara”, dijo Emmanuel.

“Oh por Dios”, agregó Clarke.

“Me sentí un poco desarticulada y un poco como, ‘Ohhh'”, dijo Emmanuel.

“¡Genuino! Crisis existencial, como algo de verdad, cuando estás como, ‘¿Qué?'”, dijo Clarke.

“¿Qué significa mi vida sin Game of Thrones?”, agregó Emmanuel.

Anderson dijo que terminar las filmaciones lo hizo darse cuenta cuánto le importaba la gente con la que trabajó en el show.

Game of Thrones regresó este año para triunfar en los Emmys, derrotando así a otros dramas imponentes de la TV como The Handmaid’s Tale, The Crown, Stranger Things, Westword, The Americans y This Is Us.

“Cada una de las personas de ahí arriba, aceptando ese premio… no pensamos que nos lo fueran a dar”, dijo Clarke sobre el triunfo del show en los Emmys.

