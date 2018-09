Unidad, demanda Amlo a gobernadores y ediles

Notimex La Paz, BCS. – Tras advertir que las campañas electorales terminaron y por respeto a su investidura tiene que moderarse, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad y prometió que gobernará en conjunto con mandatarios locales y alcaldes.

E n la Plaza Central de esta ciudad, como parte de su gira de agradecimiento tras su triunfo electoral, sostuvo que “necesitamos la unidad y cada vez que venga voy a estar con el gobernador y los presidentes municipales”. Insistió en que cada vez que acuda a los estados se reunirá con el gobernador y los presidentes municipales, “porque así lo establece la constitución”.

Se trata de un pacto federal y los estados y municipios tienen su autoridad y “tenemos que aprender a respetar”, dijo al insistir en el llamado a la unidad del pueblo de Baja California Sur al que, sostuvo, “no le voy a fallar”. Aseguró que no le fallará a quienes votaron por él, porque “no voy a traicionar al pueblo. No me confundan. No soy como los de antes. A mí me suelen llamar peje, pero no soy lagarto”, aclaró.

En ese sentido, delineó los programas sociales que su gobierno llevará adelante una vez que tome posesión y adelantó que el futuro Gobierno Federal destinará 489 millones de pesos para pagar a 11 mil 327 jóvenes de la entidad por trabajar como aprendices.

Aunque se hará un censo casa por casa para ubicar a todos los jóvenes del estado y saber qué apoyos necesitan, adelantó que el futuro gobierno destinará 291 millones de pesos para atender a 30 mil personas del programa Prospera en la entidad.

