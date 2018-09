DDHQ acompañará a supuestas víctimas de tortura

Diego Armando Rivera

Noticias

La Defensoría Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) acompañará a dos personas a presentar una denuncia por presunta tortura cometida por elementos de la Fiscalía General del Estado, informó la presidenta del organismo Roxana de Jesús Ávalos.

Las presuntas víctimas han sido culpadas de participar en el robo de armas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital del estado el año pasado y ahora se quejan de este presunto maltrato.

“Lo que también ha pasado es que las personas no habían presentado su denuncia ante la Fiscalía y eso es lo que se está trabajando, que vayan a presentar la denuncia porque es un delito, sino presentan la denuncia, no puede iniciar la Fiscalía su investigación”.

Debido a esto, dijo, la Defensoría acompañará a los quejosos para que presenten la denuncia correspondiente y se inicie la investigación.

“Las personas se quejaron de que fueron torturadas; la Defensoría no puede conocer de esa situación en particular en cuanto a la tortura como un delito; eso lo atiende la Fiscalía, la Defensoría lo que está revisando es si hay una acción u omisión por parte de la autoridad de si está haciendo o no se está haciendo la investigación”.

La ombudsperson explicó que dependiendo de cómo se vayan presentando las circunstancias, se podrían presentar medidas cautelares para proteger a los quejosos.

“En el caso de que hubiese la necesidad, sería en el sentido de que se cuide la integridad física de las personas, pero todavía no lo podría adelantar, hasta que no sepamos específicamente el caso y de lo que se vayan quejando”.

Finalmente dijo que para comprobar el dicho de estas personas, se deberán realizar pruebas de acuerdo al protocolo de Estambul, las cuales se deberán hacer por médicos y psicólogos certificados en esta norma.

