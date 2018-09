Encontronazo

POR RAMÓN RODRÍGUEZ No ti cias Aparatoso percance automovilístico, se registró ayer an tes del medi odí a al momento de que se present ara el contacto entr e un vehículo t ipo s e dán, y una motocicleta, esto en el cruce de Luis M. Vega y L ázar o Cár d enas e n la col on ia Cimatario, en la capital del estado.

Los hechos fueron report ados por l os c on d uc t or es involucrados, quienes solicitaron la intervención de la Policía Municipal, por lo que en minutos los uniformados se dieron cita en el lugar de los hechos.

A la llegada de los policías, se en contr aron con un hecho en el que el conduc – tor del veh íc ulo apar entem e nte le habr ía c errado la circulación a la motocicleta que subía con dirección a la autopis ta Méxi co- Querétaro.

Ante esta s it uación, ambos conducto res log raron conciliar en el lugar, ya que no hubo personas lesionadas, y rápidamente llegaron a un común acuerdo, por lo que los uniformados única mente aban d era ro n la escena a la espera de retirar las unidades involucradas

