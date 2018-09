Mariela Ponce, por revisar el sistema penal acusatorio

POR MANUEL PAREDÓN Noticias La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Mariela Ponce, se pronuncia por la revisión del nuevo sistema penal acusatorio y dijo que hasta ahora el gobierno electo no ha tenido ningún pronunciamiento, si continúa, lo fortalecerán, o desaparecerá, Dijo que lo único que ha trascendido son las declaraciones de la senadora y eventual secretaria de Gobernación ex ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero sobre la conveniencia de volver a crear la Secretaría Técnica, argumentando que no se ha terminado la implementación del nuevo sistema de justicia, cuando ya se terminó.

Dentro del mismo contexto, la también doctora en Derecho, explicó que la sociedad organizada hizo un estudio en el 2017 y concluyó la consolidación del nuevo sistema de justicia.

Y es que el 18 de junio del 2016, terminó dicho proceso de implementación en todo el país al disponerlo así la Constitución, completó.

Aseguró que ahorita se está en los temas de operación del nuevo sistema de justicia.

Lamenta que a dos años de establecido el nuevo modelo de impartición de justicia, no ha escuchado una sola propuesta precisa y efectiva en relación a lo que sucederá con este tema, incluso por todas las críticas que sigue recibiendo a nivel nacional.

Entre otras, por la prisión preventiva, la pretensión de aumentar el catálogo de delitos en la Constitución y que la gente enfrente sus procesos privada de su libertad.

Desde su perspectiva, eso es desconocer el sistema y debilitarlo por lo que habría que trabajar en muchas otras cosas.

A pregunta expresa, y por todo ello, la jurista no dudó en pronunciarse por la revisión del nuevo sistema que considera como bueno pero no perfecto ya que es perfectible.

Sostiene que hoy, el procedimiento penal ofrece muchas garantías y protección de derechos tanto a víctimas como a imputados, transparencia en el procedimiento.

Pero sí se puede corregir algunas cuestiones de la ley procesal y sobre todo los criterios de los juicios de amparo que están generando mucha confusión.

Eso es lo que se tienen que trabajar para corregirse, enfatizó.

