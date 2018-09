Hay que ver si le alcanzan recursos al nuevo gobierno

POR LETICIA JARAMILLO Noticias En materia de presupuesto es la misma cobijita y no se puede jalar para otro lado, sin descobijar otra parte.

Las buenas intenciones del gobierno entrante están, la cuarta transformación se está empezando a cocinar y hay que ver para qué alcanzan los recursos y cómo se concretan las reformas fiscales, señaló Rodolfo Muñoz Vega, Socio y Director de PKF.

Por lo pronto, dijo, es interesante la declaración del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador donde dice que bajo protesta de decir verdad los contribuyentes estaremos haciendo nuestro pago de declaraciones, ya que prácticamente se estaría dando vuelta a la autodeterminación fiscal.

Sin embargo, hay que conocer el verdadero programa económico del presidente electo, así como los términos y las reglas precisas de cómo sería bajo protesta de decir verdad porque no se aclara si van a ser impuestos o contribuciones.

Bajo protesta de decir verdad el contribuyente va pagar, pero con todas las herramientas modernas que tiene el SAT, donde sabe cuánto se factura en tiempo real, seguramente habrá una medida de cruce para que la información sea real y el contribuyente pague lo que deba pagar.

Hay que esperar también cómo viene el proyecto de reformas fiscales, pues en la Cámara de Diputados ya hay dos iniciativas presentadas donde se bajan los impuestos en las zonas fronterizas, tanto el ISR como el IVA, y habrá que ver también que tan rápido se aprueban o no estas reformas.

Muñoz Vega comenta que en el Código Fiscal de la Federación se menciona que dentro de las contribuciones están los impuestos, aportaciones de mejora, aportaciones para efectos del Seguro Social, es decir, la definición está, pero ahora no vamos a tener una imposición, vamos a contribuir para el gasto público tal como señala la Constitución.

Y esa contribución será una declaración muy simple, bajo protesta de decir verdad cada quien dirá lo que le toca contribuir.

“Yo creo que es una buena medida, no es irrisoria, no es de lógica, yo digo que bajo protesta de decir verdad debo 10 pesos…” pero el SAT lo tendrá que comprobar.

“Habría que saber cuáles van a ser las penas o cuáles van a ser las medidas de quien bajo protesta de decir verdad esté echando mentiras, porque entonces ya estaríamos hablando de otra situación”.

Y mientras tanto, destacó que ya se están haciendo los primeros ajustes a las propuestas iniciales del Presidente electo, ya que es el mismo presupuesto y si no alcanzan los recursos para los programas sociales, se tendrán que disminuir las metas como en el caso de la pensión universal donde ya se dijo que será para adultos mayores a partir de los 75 años y no de los 78, porque la esperanza de vida está subiendo y seguramente no habrá dinero que alcance.

