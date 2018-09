CRITICA LLAMAS PARO DE 70 TRABAJADORES DE TREMEC

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El paro que realizaron hace cinco días alrededor de 70 trabajadores de Tremec y que duró cuatro horas, ha puesto en riesgo un contrato que implicaría 200 nuevos empleos, adicionales a la actual plantilla laboral que supera los 700 trabajadores.

Informó el diputado J. Jesús Llamas Contreras, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la LVIII Legislatura local, quien agregó que precisamente para evitar los paros la empresa liquidó a todos los trabajadores hace dos años y después firmaron un nuevo Contrato con el Sindicato Nacional de la Industria Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la República Mexicana.

Señaló que “ninguna empresa puede vivir bajo la zozobra de que alguien llega y hace un paro. Todas quieren tener la seguridad de poder cumplir con sus clientes entregando en tiempo su producción”, y por eso cuando era sindicato único los líderes y la empresa decidieron liquidar el Contrato Colectivo de Trabajo.

En aquel momento se buscó tener un sindicato responsable que permitiera a la empresa competir con las empresas japonesas que se vinieron a instalar a México, entregando los productos a tiempo, ya que cuando no sucede por hacer paro, las multas o penalizaciones son brutales y se tiene que pagar una línea de producción de una armadora.

Llamas Contreras aseguró que la práctica de realizar paros de manera ilegal asusta a los inversionistas, por eso la empresa quiso buscar un sindicato responsable para poder trabajar, pues además el anterior Contrato Colectivo ya le resultaba muy caro y lo mismo las prestaciones, ya no era posible que una empresa que invierte millones de dólares quedara al capricho de cualquier líder.

Ahora, tras el paro, la empresa conminó nuevamente a dialogar y poder encontrar solución a los problemas por esta vía y no de manera ilegal a través de los paros.

El legislador también recordó que antes de que se firmara el nuevo Contrato, el anterior era de la CTM, pero luego se desafilió y los líderes en aquel momento hicieron negociaciones directamente con la empresas, liquidaron el contrato, fueron liquidados y la empresa les compro el edificio sindical para que el producto de esta venta se repartiera entre todos los trabajadores.

Con el nuevo Contrato, no hay trabajadores con antigüedad superior a dos años, puesto todos fueron liquidados. Llamas Contreras también aclaró que él no se apropió del Contrato y tampoco se creó una outsourcing, eso dicen sus enemigos gratuitos; empero, “el que me quiera cuestionar de frente estoy a sus órdenes. Tienen años que quieren sacar eso para desviar la mirada de sus tropelías que cometen”, subrayó.

