CONVOCATORIA PARA ELEGIR LÍDER DE AN, ANTES DEL 15

POR RUBÉN PACHECO Noticias El dirigente estatal del Partido A c c i ó n N a c i o n a l (PAN), Miguel Ángel Torres Olguín, dijo que la convocatoria para elegir al nuevo dirigente podría estar lista antes del 15 de septiembre.

Y es que los lineamientos en lo local estipulan que la elección en Querétaro sea concurrente con la nacional; por ello, una vez que en lo federal se lance la convocatoria también aplicará para el estado.

“Correremos los mismo plazos, yo espero que a más tardar antes del 15 de septiembre se esté emitiendo la convocatoria, se esté publicando y que estemos celebrando elecciones a mediados de noviembre”.

Sin embargo, Torres Olguín dijo que aún no hay un perfil claro de quién pueda ser el próximo dirigente del PAN en lo local, aunque aceptó que hay varios interesados en ocupar el cargo.

Esto porque el nuevo presidente tendrá la facultad de enfrentar el siguiente proceso electoral más importante en Querétaro, la elección del gobernador.

Por ello la importancia de quién vaya a tomar las riendas del partido, pues de ello dependerá la solidez con que llegue al 2021, aseguró.

“Yo te diría que estamos platicando, creo que lo que ha distinguido a Querétaro, en el PAN de manera particular, es que hemos sabido trabajar en unidad, nos hemos puesto de acuerdo y lo que pretendemos es que el próximo dirigente sea un dirigente que surja de la unidad”.

Esto porque recordó que más allá de la elección de gobernador se juegan puestos claves como las diputaciones y 18 alcaldías, de las cuales la mayoría es panista.

“El 2021 que lo que viene es la gubernatura y que el trabajo importante que viene para el partido es conservar la gubernatura”.

