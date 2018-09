Pugnará FDS por más recursos para las universidades

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El gobernador Francisco Domínguez Servién, como presidente de la Comisión de Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), buscará sensibilizar a la federación sobre la necesidad de que en el 2019 haya un aumento superior a la inflación para las universidades del país.

El mandatario recordó que se reunió el viernes pasado con la Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, para tratar el tema del presupuesto que recibirán las instituciones de educación superior el próximo año.

“Platicamos el viernes la rectora y su servidor y es que la Rectora ya venía de la reunión que tuvieron con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a través de la ANUIES, en donde les informaron que no se va a bajar el presupuesto, pero tampoco se va a subir”.

Explicó que derivado de esta reunión acordaron sobre la necesidad de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios por la universidad pública. “Entre todos tendremos que sensibilizar a que si se les démás allá de la inflación lo que nos corresponde a mí, a nuestra universidad, pero sí, siendo el coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conago, voy a subirlo a la mesa de la Conago”.

En el caso del presupuesto estatal, reiteró que todavía no hacen un corte del presupuesto federal otorgado por la actual administración, por lo que deberán esperar a saber que quedó pendiente y, a partir de ahí elaborarán un nuevo presupuesto. “Como mínimo, lo saben bien, es un ofrecimiento pero lo hice público en campaña y lo he cumplido a cabalidad cada año, es un aumento del 10 por ciento y de ahí vamos a partir”.

GRIETA Respecto a la grieta que apareció en prolongación Constituyentes, el gobernador aseguró que no importa el monto que se requiera para reconstruir esta vialidad, pues es una contingencia y, por lo tanto, no pueden poner en riesgo a la población. “No nada más son esos escurrimientos, porque si ustedes van para allá, arriba hay un bordo, entonces hay muchas condiciones que si no lo hacemos, cueste lo que cueste, podría poner en peligro la movilidad de toda esa zona”.

Y reiteró que la obra la hizo la administración pasada encabezada por José Calzada Rovirosay la entregó a la Roberto Loyola Vera, cuando fue presidente municipal de Querétaro.

“Ya di autorización a la Comisión Estatal de Infraestructura a que detengan el problema, porque eso si se puede abrir drásticamente y si podría poner en peligro si no hacemos lo que técnicamente los ingenieros van a hacer ahí de concreto y de base”.

