Penélope Cruz y Gael García juntos en cinta sobre espías

Notimex Los actores Gael García Bernal, Penélope Cruz, Edgar Ramírez y Wagner Moura trabajarán en el drama “Wasp Network”, una cinta sobre una red de espías cubanos en territorio estadunidense en la década de 1990, informaron hoy los estudios RT Features.

Los estudios indicaron que el cineasta Olivier Assayas escribió y también dirigirá la película, que está basada en el libro “The Last Soldiers of the Cold War”, de Fernando Morais. “Wasp Network” es una historia real de espías cubanos en territorio estadunidense, que revela tentáculos de una red terrorista, con base en Florida y con ramificaciones en América Central, la cual cuenta con el consentimiento del gobierno de Estados Unidos. El rodaje principal comenzará en el primer trimestre del próximo año.

