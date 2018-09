CENTRO HISTÓRICO VIVO: FDS

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El gobernador Francisco Domínguez Servién confirmó como lo reseñó Noticias, que realizará recorridos hasta el 15 de septiembre próximo para promocionar los resultados de los primeros tres años de gobierno y para conocer las necesidades de la población para los próximos tres.

El mandatario indicó que en el primer recorrido realizado este martes por el Centro Histórico se planteó la posibilidad de convertir al Mercado Hidalgo en un punto turístico. “El Mercado Hidalgo por su tradición de este mercado, por donde está enclavado, yo creo que se puede hacer un mercado turístico, sin quitarle lo que tiene cada local, que son 106 los que tiene el Mercado Hidalgo, entre lo tradicional se puede hacer algo muy turístico, que ha sido algo muy exitoso en muchas ciudades del mundo”. Explicó que los ciudadanos le pidieron imprimir un mayor dinamismo al Centro Histórico: “siempre sabemos que cualquier ciudad, si no tiene un Centro Histórico vivo, no muere el Centro Histórico, muere la ciudad”.

También le informó a los ciudadanos que antes de que termine este año podría empezar la construcción del estacionamiento del centro cultural Manuel Gómez Morín. “Les anuncie ahí que estamos terminando el proyecto ejecutivo de una estacionamiento en el Gómez Morín para entre 600 y 700 carros y el mismo gobierno vamos a estar estacionados ahí para dejar los cajones de estacionamiento libres para los comerciantes, restauranteros y todos los negocios que hay en el Centro Histórico”.

Explicó que esta dinámica la está realizando porque ya se acabaron las viejas dinámicas de promoción, pues la gente no quiere la foto del gobernador con su nombre y su tercer informe de gobierno, por eso optaron por buscar a la gente para escucharla. “Son siete días antes del informe, que es el lunes y cinco días después; entonces estaré prácticamente hasta el día 15 de septiembre aunque sea en muletas cambiando el estilo: no subiendo espectaculares, no saliendo en espoteo en la radio, no saliendo en medias planas en los periódicos”.

Indicó que en estos recorridos, en los cuales participan todas las dependencias estatales, llevan formatos para saber que esperan de los próximos tres años de gobierno. “Vamos a tener una gran compilación porque no nada más estoy caminando yo, están caminando todas las dependencias; les pedí que me ayudaran en este cambio de estilo y forma a salir a la calle a llevar estos levantamientos”. Finalmente dijo que todos los ahorros que se logren con la cancelación de la cena por la celebración de la Independencia y por la no realización de un evento masivo para el tercer informe de gobierno, se destinarán a acciones sociales

