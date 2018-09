Reclama M. Alemán estudios base para la descentralización

Noticias En Sesión Ordinaria realizada este día, de la LXIV Legislatura; la Diputada Federal, María Alemán Muñoz Castillo; presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo y a su equipo de transición, para que hagan públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Lo anterior derivado debido a que en el documento de “Proyecto de Nación 2018-2024”, se estableció la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal hacia diferentes estados de la República.

“Dicho proyecto necesita un análisis y diagnóstico profundo, que nos indique su posible impacto en términos de costos económicos y sociales que deberían de ser contemplados, sobre todo, considerando el tema de austeridad que el presidente electo defiende”, mencionó la Diputada.

En este sentido cuestionó acerca de los beneficios que se espera tener en cada entidad, el cálculo de los costos que implicaría mover casi medio millón de trabajadores con sus respectivas familias, así como también la procedencia de los recursos para financiar la infraestructura que se requiera en las diferentes entidades federativas.

En términos económicos, se estima que el proyecto generará un costo total de 127 millones de pesos, cifra 18% superior al gasto presupuestal destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, similar al presupuesto de la Secretaría de Salud y la mitad de lo destinado a la Secretaría de Educación Pública en 2018.

“Nos preocupa que una medida como esta, en lugar de significar un beneficio, afecta a cientos de miles de familias mexicanas”, señaló.

Añadió, que el grupo parlamentario del PRI no será un obstáculo de lo que sea bueno para los mexicanos y en este sentido no permitirán que se afecte a las familias con medidas de las cuales aún no se tiene información clara

