PLÁTICAS A LOS CIUDADANOS “La Justicia”

Por Ma. Concepción Alcocer Montes La Justicia es una virtud que consiste en la firme voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece.

La justicia como virtud es tener una disposición interior y una actitud habitual de respetar los derechos de los demás.

La justicia se manifiesta, se ejercita en acciones concretas.

Un elemento básico de la justicia es: “hacer el bien y evitar el mal” y es tan importante que quien no la práctica es ya de por sí inmoral.

Aristóteles dice que la justicia comprende a todas las demás virtudes.

La persona es humana a través de la justicia; un antiguo proloquio de hace más de veinte siglos afirma: “la justicia es la que da nombre a los hombres”.

Habitualmente se dice que la justicia es dar a cada uno lo que es suyo, esto no basta, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde por derecho, aunque no lo tenga, precisamente se trata de darle lo que no es suyo y a lo que tiene derecho.

Los derechos de las personas son muchos: Derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la libertad de deambular y de expresarse, a una vivienda digna, a la educación, a la posesión de bienes económicos suficientes para su alimentación, Etc.

, Etc…Todos estos derechos les corresponden a las personas y el no tenerlos es injusto.

La práctica de la justicia exige el respeto habitual a la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de cualquier calificativo.

Existe una justicia legal, que no es precisamente virtud, por la que se impone un castigo a los delincuentes, pero cuando no se castiga a los que han violado la ley, se da la impunidad que es una gran injusticia.

La justicia conmutativa regula las relaciones de las personas entre sí, lo que se debe dar a otro por su trabajo, por su servicio, por las cosas materiales que le compramos, etc.

, tiene como condición “la equidad”.

Y en este aspecto se comenten muchas injusticias, por ejemplo cuando no se paga a los trabajadores lo equitativo, -no el salario mínimo que es verdaderamente injusto-, cuando no se dan las prestaciones que corresponden como el seguro médico, cuando no participan de las ganancias de las empresas.

“El derecho a la propiedad privada está subordinado al derecho de uso común, al destino universal de los bienes” es una doctrina de la Iglesia Católica expresada e muchos documentos.

La justicia es primero que la beneficencia, que el altruismo, que la limosna.

A veces se trata de tapar la injusticia habitual con obras externas cada año, como dar regalos y hacer una fiesta a los trabajadores en vez de pagarles lo que es justo.

Esto no se vale.

La justicia distributiva tiene por sujeto activo al gobierno, (esto deben tenerlo muy presente los que ejercen la autoridad), y tiene por sujeto pasivo a las personas, a los ciudadanos.

El objeto de la justicia distributiva es repartir proporcionalmente los beneficios, las prestaciones, los subsidios y los bienes económicos de manera imparcial.

El orden justo de la sociedad y del Estado es la tarea principal de la justicia.

“Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una banda de ladrones”, dijo San Agustín, que era un gran filósofo.

Duras palabras pero ciertas.

La justicia es el objeto y la medida intrínseca de toda la política pública.

El gobierno es responsable de la desigualdad económica de los ciudadanos que se propicia por los monopolios, por el despilfarro de los políticos, sueldos excesivos a los diputados, a los senadores, además de “el bono secreto” de miles de pesos cada año, lo mismo los jueces, los miembros del INE que ganan demasiado, además lo inequitativo de los impuestos y la impunidad ante los abusos en materia económica como el tráfico clandestino de enormes capitales que se van a “los paraísos fiscales” de varios países y no pagan impuestos como nos informaron ampliamente en “Los papeles de Panamá”, donde nos enteramos del nombre y apellido de quienes cometieron esos fraudes, a quien no los juzgaron ni los castigaron.

Hay otras muchas causas de la injusticia como los programas sociales se han utilizado con el fin de ganar votos de los beneficiados, además aunque funcionaran correctamente no son suficientes.

La justicia engendra la paz, es una verdad evidente, lo sabemos por la experiencia y lo han repetido grandes estadistas.

Todas las guerras se originan por la injusticia, lo mismo la violencia y el terrorismo.

Benito Juárez dijo: “El Respeto al derecho ajeno es la paz” y el Papa Paulo VI afirmó “Si quieres la paz, trabaja por la justicia” Esperamos que el Sr.

Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador cumpla sus promesas de luchar por la injusticia, de implantar un gobierno de austeridad, de disminuir el número de pobres, ya no dio un signo claro al afirmar que se disminuirá el sueldo del presidente y de todos los servidores públicos.

La tarea principal de los que gobiernan es lograr el orden justo de la sociedad, esa es su tarea.

Los que quieren practicar la virtud de la justicia deben tener mucho cuidado de que no se convierta en venganza, esto nos advierte el filósofo alemán Romano Guardini que dice: La justicia está muy bien.

Es el fundamento de la existencia.

Pero hay algo que está por encima de la justicia: la libre apertura del corazón en la bondad.

La justicia es clara, pero puede pasar que se vuelva fría; la bondad al contrario, la auténtica del corazón, reanima y libera.

La justicia ordena la bondad regenera.

La justicia da satisfacción a lo que existe, la bondad crea algo nuevo.

La verdadera justicia procede de la bondad.

Sabias palabras para que las tengamos en cuenta los ciudadanos.

