COMPROMISOS INELUDIBLES

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias La término de su recorrido y en el trayecto al palacio de Gobierno, el gobe rnado r Francisco Domínguez, manifestó su agrado por el resultado de este primer día de caminar el informe: Vivimos, nos dijo, desde lo que escuchamos de dos familias que se vinieron a vivir de otras partes del país por cuestión de prosperidad, hasta los problemas de doña Simona, que si no la atendemos, si no nos damos cuenta, seguramente estaría olvidada con problemas de salud.—¿Este es el verdadero cambio del enfoque de este informe?, la gente no le está preguntando por lo que se está haciendo, le está planteando lo que necesita.

Es una situación real.

—Sí, ahorita a todo mi equipo lo puse a trabajar.

Andan en las calles los funcionarios, precisamente con un formato que tienen la obligación de preguntar y a través de todos estos datos vamos a ver necesidades o qué es lo que está pidiendo la población para siguientes años, no el gobierno, no nos vamos a inventar las necesidades de los queretanos.

—En este recorrido, no escuchamos reclamos por lo que se prometió y no se cumplió.

—No, afortunadamente, de mis compromisos que hice hace tres años, en campaña.

Todos los hemos arrancado, no todos los hemos concluido, como lo del transporte público.

Pero lo vamos a concluir, todavía me quedan tres años.

Ya está arrancado.