Amonestación a órgano del IEEQ por caso Correa

POR RUBÉN PACHECO Noticias Después de varios meses de pugnas por los audios que vinculan al actual alcalde de Querétaro, Enrique Correa Sada, por presuntamente tratar de incidir políticamente en empelados del ayuntamiento; el Tribunal Electoral decidió emitir una amonestación en contra de la dirección de asuntos jurídicos del Instituto Electoral.

Y es que el tribunal consideró que por un lapso de al menos 27 días el área de asuntos jurídicos, que encabeza Juan Rivera Hernández, no hizo ningún movimiento dentro del expediente.

En tanto que el presidente del TEEQ, Martín Silva Vázquez, aclaró que esta instancia sólo resolvió en dos aspectos: lo relacionado con la amonestación, lo cual fue un asunto incidental y no tiene trascendencia jurídica con relación al fondo del asunto; y revocar el asunto para que el instituto vuelva a hacer la indagatoria correspondiente Esto porque en esta ocasión los magistrados no trataron el fondo del asunto; sin embargo deberá ser el IEEQ quien determine si la voz de los audios pertenece a Enrique Correa o no, para lo cual esa instancia no tiene un tiempo determinado para la resolución.

“El Tribunal es el rector del proceso, de tal forma que cuando hay una situación, como en este caso, una demora que el tribunal considera es injustificada.

Demora en cuanto a la tramitación, esto es el tiempo que el instituto, en este caso el área responsable demora de forma injustificada”.

Con estos elementos, el TEEQ determinó, además de la amonestación a Juan Rivera, regresar el caso al IEEQ, toda vez que consideró que el caso era de su competencia y con ello emitir una resolución.

