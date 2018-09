Retorno a Repecos pide Fecopse

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La Presidenta de la Federación de Comerciantes Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (Fecopse), Rocío Alvarado Ramírez, reconoció que la tributación del comercio en vía pública ha significado una pérdida para este sector por haber eliminado el sistema de los Repecos, ya que a través del RIF tienen que pagar a un contador y no todos están en condiciones de poder hacerlo, por lo que reiteró su petición de regreso al esquema de Pequeños Contribuyentes.

Demandó que siga vigente la formalidad y ésta solo puede ser posible si se regresa al modelo de los Repecos, ya que el RIF ha dejado fuera a muchos pequeños comerciantes que anteriormente sí tributaban.

“Hablamos de miles que no están haciendo sus declaraciones a tiempo, no están tributando en ninguna forma, y los que lo están haciendo les está generando un costo extra, pagando contador”. Rocío Alvarado se pronunció por una política fiscal que se ajuste a la equidad, que no permita las excepciones de las que se aprovechan los grandes corporativos y se apoye al pequeño comercio, ya que se está fugando el ingreso que anteriormente dejaban los que tributaban como pequeños contribuyentes.

Dijo que el comercio en vía pública requiere de infraestructura y si no pagan impuestos, de dónde se pueden obtener recursos para satisfacer estas necesidades. “El pequeño comercio nunca se ha negado a pagar, siempre hemos estado al margen de eso y queremos que siga vigente, tanto el RIF como Repecos”.

Al respecto, la lideresa de la Fecopse mencionó que hay algunos comerciantes que sí se acomodaron y tributan bajo el esquema del RIF, sin embargo, “los que trabajamos en tianguis, los de la calle, los que estamos minoritarios, necesitamos un esquema donde nos permita pagar y estar al corriente en todo”.

Es por ello que pide el regreso de los Repecos para el pequeño comercio, ya que también se abusó de este esquema y comercios que manejaban capitales muy importantes tributaban como pequeños contribuyentes aunque no lo fueran. “Eso no puede ser, las reglas deben ser claras. Hay un parámetro, una cantidad de ingresos anuales, y puede favorecer a los pequeños”.

Por último, Rocío Alvarado comentó que en las celebraciones por el mes patrio esperan un repunte en las ventas del 4 por ciento. El comercio en vía pública tiene muchas expectativas, es una buena temporada para reponerse, después del regreso a clases que quedaron en ceros, y sobre todo porque esperan un fin de semana largo.

