Buscará V. Carriles entendimiento con los desarrolladores

POR RUBÉN PACHECO Noticias El alcalde electo de El Marqués, destacó en entrevista que el problema para el nuevo gobierno que iniciará el 1 de octubre, es que no se ha iniciado con el proceso de entregarecepción, por ello el desconocimiento de los detalles de cada fraccionamiento. “Es en general todos los fraccionamientos donde viven alrededor de 20, 25 o 30 mil personas de esa manera: sin servicios municipales, con las áreas verdes totalmente destruidas, con un desorden en el comercio, calles llenas de baches, con luminarias fundidas”.

Vega Carriles, se comprometió a que en su administración se llegue a un entendimiento con los desarrolladores inmobiliarios de los fraccionamientos populares que no han sido entregados al municipio. “Si no le entramos, pues tendremos las medidas jurídicas correspondientes en contra de los desarrolladores, pero no queremos decirle a la gente que no ha sido entregado su fraccionamiento y que ahí espere y que estén pagando predial”. Y es que se trata de fraccionamientos como La Pradera, Hacienda La Cruz, Paseos del Marqués los cuales han presentado la mayor cantidad de problemas relacionados con los servicios. A decir del alcalde electo, se trata de la mayoría de fraccionamientos de la demarcación, donde además el problema recurrente tiene que ver con la seguridad.

Comentarios

comments