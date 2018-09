POR LUIS MONTES DE OCA Noticias La presidente municipal electa de Ezequiel Montes, Elvia Montes, habló para Noticias en una entrevista realizada en su restaurante La Estampida, desde donde comentó sobre sus inquietudes y retos, del amor a su tierra y lo que ella considera fundamental para enfrentar las situaciones que viven: honestidad y eficiencia.

—¿Cómo te sientes en vísperas de que asumas el mandato? —Muy contenta, orgullosa de que la gente confió en mí, también siento un gran compromiso, y estamos organizándonos porque es recurso público y tenemos que administrarlo mejor que si fuera propio; estamos armando un equipo que nos acompañe, para entregar buenas cuentas a todos los pobladores de nuestro municipio.

—El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha pugnado por tres cosas: la honradez, la lucha contra la corrupción y la austeridad, y en ese sentido, en cuanto la austeridad, no te va afectar para proyectos, planes, y para hacer tantas cosas que hacen falta? —Creo que nos va a beneficiar, nuestro proyecto también es ser una administración honesta y eficiente, y también en esa eficiencia está la austeridad, vamos a llevar una administración austera; es un municipio rico pero necesitamos trabajar mucho para hacer conciencia de las necesidades que tenemos, y uno de nuestros ejes que son urgentes de trabajar va a ser la seguridad y protección civil, que hace mucha falta fortalecer estas dos ramas para que venga la gente a invertir, necesitamos ofrecerles seguridad.

—Tienen bastante inversión, hay comercio, vinícolas, ganadería, industria, turismo.

—Sí, es un municipio con mucha actividad comercial, agrícola, turística, que tenemos mucho por dar, tenemos muchas fuentes por donde crezca el municipio, yo siempre digo que Ezequiel Montes es una tierra bendita, y que tenemos que agradecerle a la persona que fundó este municipio, a nuestros antepasados, que escogieron muy bien en donde establecerse, y ahorita estamos cosechando los frutos de esta tierra, pero también hay que cuidarla y todo los pobladores tenemos que hacer un frente común para cuidar nuestro entorno.

—¿Y va a jalar la gente contigo? —Claro que sí, la gente es muy participativa y vamos a concientizar que es una necesidad porque tenemos que cuidar el municipio, para que nuestros hijos y nietos también cosechen los beneficios que hoy cosechamos nosotros.

—¿Va a la par, la seguridad con el progreso que se tiene, de acuerdo a tus estudios?, con el recurso que se genera al ser de los principales introductores de cárnicos hacia el Distrito federal, el Estado de México, porque recuerdo que Ezequiel Montes también tenía fama de la engorda con clembuterol? —Así es, ha mejorado cada día más, creo que vamos a estar mejor, es una industria muy pujante la engorda y ganado, la agricultura, la avicultura nosotros vamos a estar apoyando.

—¿Qué te dicen los industriales porque con Manuel Andrés, hay un poco de miedo que por ser de izquierda, genera desconfianza de convertirse en un Venezuela?…¿Qué te han manifestado? —La gente está muy ilusionada en el proyecto del Andrés Manuel, está muy entusiasmada porque habrá más beneficios para el campo, la ganadería, el comercio; la mayoría de la gente está ávida para seguir invirtiendo en nuestro municipio.

—¿Elvia, ya fuera de campaña, ahora sí como presidenta municipal electa, cuáles son tus prioridades, qué es lo más necesario? —Trabajar mucho por la gente, hay muchas necesidades en las comunidades, va a ser una administración social, vamos a trabajar mucho con los niños, con los enfermos, nos vamos a apoyar con el gobierno del estado, del gobierno federal, haremos sinergias con Gilberto Herrera para bajar recursos y beneficiar a la gente más necesitada; vamos a trabajar mucho de la mano la seguridad y protección civil.

Hay mucha necesidad de vivienda —agregó—, tenemos 42 colonias irregulares, te puedo decir que casi la mitad del municipio está irregular, vamos a trabajar mucho sobre su patrimonio de todas estas familias, no se les puede inyectar muchos recursos porque son zonas irregulares, pero trabajaremos para que la gente tenga sus escrituras y un patrimonio.

—¿De estas colonias que mencionas, hay alguna que se pueda considerar como un cinturón de violencia o de miseria o solo están irregulares? —Es gente buena, es gente que ha venido de otros lugares que se han venido a establecer, son colonias en las que no hay agua, no hay luz, no tiene drenaje, no tienen nada.

Son colonias que necesitamos trabajar.

—La gente confía en ti, pero son cortas las cobijas y largos los pies (risas) y para que alcance para todos, pues sí es un poco complicado.

—Sí, trabajaremos mucho sobre la regularización de todos esos predios, vamos a tener un departamento fuerte; vincularemos con gobierno federal y el gobierno del estado para que nos den todas las facilidades para regularizar, para que no haya más pobreza.

—¿En cuanto a educación, están al cien, faltan secundarias, prepas, educación superior? —Fíjate que uno de nuestros proyectos es tener una universidad en nuestro municipio, tenemos hasta bachilleres, queremos aprovechar los proyectos que trae André Manuel de abrir universidades en el país.

Sería una extensión de la UAQ, estamos viendo opciones; soy egresada de esta Universidad, soy médico veterinario zootecnista.

Espero que podamos consolidar este proyecto que realmente beneficiaría mucho a nuestro municipio.

Aquí la gente es muy capaz, muy inteligente.

Yo tenía compañeros que no podían estudiar una carrera, soy privilegiada, creo que sí les damos la oportunidad de allegarles la universidad, va a ser muy beneficioso.

—¿Quieres agregar algo o dar un mensaje a tu población? —Sí, quiero pedir el apoyo para la administración; tenemos que hacer un frente común todos los ciudadanos para brindarles el apoyo para el progreso de nuestro municipio.

Necesitamos trabajar mucho en la regularización de muchas cosas.

Se ha dejado crecer sin ninguna medida, necesito el apoyo de la gente que es para beneficio de nuestro municipio.

Quiero que siga siendo el municipio líder en, pero tenemos que cuidarlo, que participar con los ciudadanos porque es un municipio rico, benévolo y necesitamos cuidarlo.

