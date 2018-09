Sin resolver impugnaciones en el INE

POR RUBÉN PACHECO Noticias La Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Ma. del Refugio García López, detalló que sólo el Partido Acción Nacional (PAN) presentó irregularidades relacionados con la fiscalización en las pasadas campañas.

De acuerdo con la vocal, se trata de los candidatos de Ezequiel Montes y Colón, en ambos casos impugnaron la resolución, por lo que se está a la espera de la decisión de la autoridad. “Ahí lo que se determinó es que había omisiones en cuanto a los gastos que habían realizado, o sea, en el informe que ellos presentaron se omitieron ciertos gastos”.

Detalló que se trata de gastos no reportados u omitidos por parte de ambos candidatos, los cuales por error o por algún detalle no reportaron. “Efectivamente, al parecer habían rebasado o que no habían declarado algunos gastos, sin embargo los procedimientos se declararon infundados, algunos de manera parcial, pero la mayoría se declararon infundados”.

Una vez que las impugnaciones de ambos candidatos del PAN sean resueltas, el INE podrá hacer un balance de las sanciones impuestas a candidatos que hayan rebasado el tope de gastos de campaña.

“Tenemos la información todavía dispersa porque algunos todavía en oficinas centrales los están integrando, porque fueron a nivel nacional varios dictámenes que se tuvieron que emitir porque se habla de la renovación de 18 mil cargos, entonces una vez que tenga yo la cédula totalmente integrada para poder proporcionar la información”.

Y es que el INE deberá fiscalizar cada uno de los candidatos, incluye a los independientes, lo cual aún está por concluir una vez que las impugnaciones sean resueltas.

