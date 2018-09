Por reelección, austera entrega recepción: AOV

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias La entrega-recepción en el municipio de Colón será austera, pues solo se destinará el 12 por ciento del recurso que se tenía contemplado para la transición; declaró el alcalde de dicha demarcación, Alejandro Ochoa Valencia. La reducción del costo en la transición del municipio de Colón corresponde a que se evitará el despido de funcionarios, pues se trata de una entrega-recepción correspondiente a una reelección.

“Se presupuestó un monto para gastos de transición, y sólo se van a ocupar entre 400 y 600 mil pesos o cómo máximo un millón de pesos, y no los ocho millones que se tenían para el pago de liquidaciones y despidos. Creo que esto va a ayudar mucho al municipio de Colón, porque no habrá gasto como tal, no habrá freno y tampoco se capacitará a nuevos secretarios o funcionarios públicos”.

De manera general se tenía presupuestado un recurso de ocho millones de pesos, sin embargo se prevé que el proceso de inicio de la nueva administración representa un capital público de un millón de pesos como monto máximo.

Hasta el momento, los movimientos en el gabinete solo representan la integración de Gaspar Trueba Moncada a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en lugar de Brenda de León; Georgina Alvarado Rodríguez a la Secretaría de Administración y Jesús Narváez a la Secretaría Técnica.

“No habrá movimientos, sólo lo mínimo, obvio los funcionarios que no dieron resultados en los últimos tres años estamos viendo la posibilidad de darle la oportunidad a otras personas pero en los cargos principales no vamos a hacer movimientos. El monto de entrega-recepción se destinará para los nuevos regidores, que ellos mismos pudieron”.

