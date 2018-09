APRUEBAN PRÓRROGA A CONCESIÓN DE RELLENO DE SAN JUAN DEL RÍO

POR LETICIA JARAMILLO Noticias En Sesión de Pleno los diputados de la L V I I I Le g i s l atura aprobaron por mayoría prorrogar por 20 años el relleno sanitario de San Juan del Río, lo que generó inconformidad en algunos diputados porque no conocían el Dictamen de la Iniciativa 2037 que presentó el diputado Eric Salas González y consideraron que no es adecuado “votar a ciegas” y en un proceso irregular por la forma en que se subió a Pleno esta Iniciativa.

Durante la Sesión y a propuesta del diputado Eric Salas la mayoría de los diputados votó a favor de que se adicionara al orden del día el Dictamen de la Iniciativa 2037, relativa a la disposición de residuos del municipio de San Juan del Río porque “se vence el plazo del relleno sanitario de San Juan del Río, es una prórroga solamente, está autorizada por el Cabildo de este municipio y los vecinos están de acuerdo, por lo que nosotros solamente estamos confirmando la decisión que se tomó por parte del Ayuntamiento sanjuanense”, según expresó el diputado Eric Salas.

Al final esta Iniciativa 2037 fue aprobada con 17 votos a favor y seis en contra, pero uno de los diputados inconformes fue el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia de la fracción perredista, quien pidió al diputado Eric Salas explique de qué se trata la Iniciativa, “no podemos votar a ciegas, se está subiendo un punto a la orden del día de la Comisión de Planeación y Presupuesto del diputado Salas, que tiene que ver con una concesión o un asunto de residuos sólidos en San Juan del Río, pero no conocemos el dictamen, no está en la Gaceta, no explica de qué se trata y no podemos votar a ciegas”, por lo que califico este proceso de irregular.

El diputado Salas explicó que se trata de la empresa Relleno Sanitario de San Juan del Río, S.A de C.V.para extender la prórroga a razón de 20 años más. “Solo autorizamos que ellos suscriban el título de concesión para el tratamiento y situación final de residuos sólidos urbanos, y no peligrosos, de origen doméstico, comercial, industrial y de servicios” a favor de esta persona moral.

APRESURADOS Aun cuando algunos diputados manifestaron desconocer el contenido del Dictamen de la Iniciativa 2037 que presentó el diputado Eric Salas González, sobre el relleno sanitario en San Juan del Río, el diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia dijo que la solicitud del diputado fue porque el plazo del relleno se vencía, aunque desconoce cuándo.

Comentó que la petición que presentó el diputado Salas González está debidamente justificada, sobre todo porque se trata de un relleno sanitario que ya se iba a vencer y estaban en tiempo de solicitar que se diera una prórroga, aunque dijo desconocer si era por seis meses o un año.

Sin embargo, es importante que se haya aprobado para que la empresa concesionaria pueda seguir brindando este servicio y depositar los residuos en un relleno sanitario.

Aunque desconoce el nombre de la empresa concesionaria, el diputado Roberto Carlos Cabrera dijo que ha estado funcionando durante 15 a 18 años, “es un concesionario que ya tiene por lo menos 15 años, desde 2003 ha estado dando el servicio” y solamente es confinamiento, no recolección, pero previamente debe tratarse la separación de la basura.

